Список из 5 овощей с самым высоким содержанием сахара

Кукуруза

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Картофель

Кукуруза содержит в себе множество полезных элементов, таких как магний, фосфор, железо, калий, витамины Е, В и А. Но также этот овощ — очень сладкий и крахмалистый, поэтому следует тщательно следить за его потреблением.

Картофель freepik.com

Все любят картофель в любом виде. Но из-за высокого содержания крахмала, картофель быстро поднимает уровень сахара в крови. Кроме того, овощ очень калорийный, так что сведите его потребление к минимуму.

Морковь

Да, морковь — кладезь калия, кальция, железа, бета-каротина. Хоть и этот овощ не слишком калорийный, но все эти калории идут именно из сахара, который он содержит. Поэтому злоупотреблять его количеством эксперты не рекомендуют.

Лук

Лук freepik.com

Вовсе неожиданно, но — факт. Более того, этот горький овощ — рекордсмен по содержанию сахара (почти 6 г на 100 г). Так что если вы не любите лук, можете смело отказаться от него.

Свекла

Без сомнений, свекла — ещё один полезный овощ. Кладезь витаминов и микроэлементов кроме всего прочего содержит около 9 г сахара на 100 г продукта. Отказываться от него не стоит, но следите за количеством.

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