К ним стоит относиться с особой осторожностью

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Картофель

Cердечно-сосудистые заболевания все еще на первом месте по количеству смертельных случаев, поэтому об их профилактике стоит задуматься, даже если сейчас вы абсолютно здоровы и молоды. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются миллионы людей — загустение крови (т.е. нарушение ее нормальной свертываемости). Причин у этого может быть великое множество — от неправильного питания до серьезных хронических заболеваний и последствий перенесенного коронавируса. Первое можно легко скорректировать, сократив потребление некоторых продуктов.

Даже при массе полезных свойств, картофель содержит большое количество крахмала, напрямую влияющего на загустение крови. Особенно опасен для здоровья сердечно-сосудистой системы жаренный картофель, поскольку к ударной дозе крахмала добавляются еще и жиры. Отказываться от картофеля полностью — не обязательно. Просто стоит есть его в вареном виде и не каждый день.

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Грецкие орехи

С грецкими орехами ситуация неоднозначная: они содержат и полезные, и вредные для крови вещества. Дубильные вещества, которыми богаты орехи, провоцируют загустение крови, а омега-3 жирные кислоты, которых в них не меньше, наоборот, улучшают кровоток и укрепляют стенки сосудов. Чтобы не испытывать на себе вред грецких орехов, к их количеству в рационе стоит относиться внимательно — не более 2-4 штук в сутки.

Петрушка

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Петрушка — одна из самых полезных видов зелени, богатая множеством важных для организма веществ. Однако увлекаться ее употреблением все же не стоит: из-за рекордного содержания витамина К она может стать причиной сгущения крови. Особенно внимательно к ней стоит относиться людям с повышенным артериальным давлением.

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Сахар

Обычный белый сахар, который можно найти в составе практически всех готовых продуктов - от сладостей и выпечки до обезжиренной «молочки» и полуфабрикатов — провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, в результате чего повышается выработка вредных липидных соединений, кровь сгущается и повышается риск тромбоза.

Бананы

Эти сладкие питательные фрукты содержат много сахара и калия, которые в избыточном количестве могут стать причиной загустения крови. Фруктоза в бананах быстро перерабатывается в опасные для сердца и сосудов липидные соединения. Тем не менее, с этими фруктами дело обстоит так же, как с картофелем — совсем исключать их из рациона не обязательно, просто следите за количеством.

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