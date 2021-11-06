Которые стоит добавить в свой рацион

Мясо кролика

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Крольчатина — абсолютный рекордсмен по содержанию белка среди всех видов мяса, она отлично усваивается организмом, не провоцируя вздутия и дискомфорта в кишечнике. Кроме того, она низкокалорийная, абсолютно диетическая и в ней мало холестерина и много полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. В мясе кролика, например, гораздо меньше жира и насыщенных жиров, чем в говядине. На 100 граммов кролика всего около 4 граммов жира против 22 г, содержащихся в том же количестве говядины.

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Индейка

Еще один низкокалорийный и диетический продукт, способный не только обеспечить организм необходимым белком, но и благотворно повлиять на его здоровье. Мясо индейки богато витаминами и минералами, благодаря чему несет пользу для здоровья костей и суставов, успокаивает нервную систему и активирует метаболизм. Но главное — в индейке в большом количестве содержится аминокислота триптофан. Она участвует в выработке эндорфинов и поднимает настроение. Как и кролик, индейка почти не содержит холестерина и не несет угрозу здоровью сердца и сосудов.

Курица

Куриное мясо совсем чуть-чуть, но все же уступает в этой битве индейке. Тем не менее, курица — богатый источник белка и фосфора (по содержанию последнего она уступает только морепродуктам), многих витаминов и минералов. При своей низкой калорийности и практически полном отсутствии жира, она отлично насыщает организм, благотворно влияет на сердце и печень, стимулирует когнитивную функцию и, согласно некоторым исследованиям, укрепляет иммунитет.

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Баранина

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Говядина и телятина

Пожалуй, самое недооцененное мясо в этом списке — баранина. Мы привыкли думать о ней, как о жирном, вредном мясе, от которого лучше отказаться. Да, баранина действительно «тяжелее», курицы или индейки, но бараний жир очень хорошо и быстро усваивается организмом (в отличие от свиного, например). Баранина отлично насыщает организм и является самым богатыми источником витамина Е среди всех видов мяса. Витамин Е влияет на свертываемость крови, помогая предупреждать образование тромбов, замедляет образование холестериновых бляшек и невероятно полезен для кожи.

Телятина относится к диетическим видам мяса. В ней больше белка, а жира — меньше. По остальным показателям не уступает говядине. Мясо коров богато фосфором, магнием, калием, селеном, цинком, витаминами группы В, витамином D, и конечно, железом. Однако красное мясо — продукт сомнительный, и существует ряд исследований подтверждающий его негативное влияние на организм при употреблении в большом количестве. Конечно, не стоит отказывать себе в удовольствии периодически полакомиться сочным стейком, но делать говядину основой своего рациона все же не стоит.

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