Диетолог дала полезные советы

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Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, какие продукты не стоит есть натощак. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором назвала продукты, которые лучше не есть по утрам и вот почему.

«Некоторые уверены, что на завтрак можно позволить себе практически все, что угодно. Но некоторые продукты лучше избегать есть натощак, чтобы не было проблем со здоровьем и не ухудшать состояние кишечника и пищевода», – сказала Марина.

По словам Марины, все эти продукты, лучше употреблять после основных приёмов пищи. И всё ниже перечисленное, следует добавлять в рацион после еды.

Какие продукты нельзя есть натощак?

Цитрусовые

Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком — плохая идея. Тем не менее, это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.

Бананы

Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и калия также нарушает калиево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.

Кофе

Кофе instagram.com/uzelkova.marina

Острая еда

Острая еда instagram.com/uzelkova.marina

Газированные напитки

Газированные напитки instagram.com/uzelkova.marina

Груши

Груши instagram.com/uzelkova.marina

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