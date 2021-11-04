Какие продукты нельзя есть натощак: советы Марины Боржемской
Читайте также: ТОП-5 самых полезных продуктов осени от Марины БоржемскойУкраинский фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, какие продукты не стоит есть натощак. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором назвала продукты, которые лучше не есть по утрам и вот почему.
«Некоторые уверены, что на завтрак можно позволить себе практически все, что угодно. Но некоторые продукты лучше избегать есть натощак, чтобы не было проблем со здоровьем и не ухудшать состояние кишечника и пищевода», – сказала Марина.
По словам Марины, все эти продукты, лучше употреблять после основных приёмов пищи. И всё ниже перечисленное, следует добавлять в рацион после еды.
Какие продукты нельзя есть натощак?
Цитрусовые
Апельсины и грейпфруты раздражают пустой пищевод, поэтому стакан сока или половинка фрукта за завтраком — плохая идея. Тем не менее, это отличный источник витамина C, который станет прекрасным десертом после обеда или ужина.
Бананы
Безобидный фрукт, съеденный натощак, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Высокое содержание магния и калия также нарушает калиево-магниевый баланс и увеличивает нагрузку на сердце.
Кофе
Острая еда
Газированные напитки
Груши
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