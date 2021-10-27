10 правил питания по Аюрведе: что завещали индийские мудрецы

Следующие 10 правил послужат руководством для изучения древнейшей мудрости Аюрведы и использования ее для улучшения здоровья и жизненной силы, энергии с помощью еды

Аюрведа использует диету как основное средство оздоровления тела и разума. За сотни лет до того, как Гиппократ наставил: «Да станет пища твоим лекарством», Аюрведа уже определила главные принцыпы этой идеи. С санскрита Аюрведа переводится, как «наука жизни» и является традиционной системой индийской народной медецины. При этом важное внимание обращается на не только на продукты, но и на время приема пищи и состояние осознанности во время еды. Существует два состояния осознанности во время питания: оджас (которые увеличивают жизнеспособность) и аму (которые являются токсичными).

Определите свою конституцию

Аюрведа утверждает, что у каждого человека есть уникальная конституция ума и тела, известная как доша. Употребляя в пищу продукты, которые уменьшают содержание переисбыточных элементов, можно восстановить гармонию с телом. Ааюрведические принципы могут быть применены к выбору и приготовлению продуктов для трех дош:

Вата доша (воздушные и космические элементы). Употребление в пищу продуктов, которые противодействуют этим характеристикам, создает баланс. Люди с избытком энергии Ваты будут восстанавливать баланс с помощью теплых продуктов (как по температуре, так и со специями), жидкими (например, супы и тушеные блюда), полными полезных жиров (например, оливковое масло, топленое масло, органические сливки и авокадо).

Питта доша (огонь и вода элементов) стремится к горячей, жирной пище. Следовательно, нужно употреблять в пищу прохладные продукты (особенно с точки зрения внутреннего охлаждения, таких как мята, огурец, кинза и петрушка), вяжущих (фасоль, бобовые, гранат и зеленый чай), сытных и мягких продуктов сведет к минимуму ухудшение.

Капха доша (земля и вода элементы) это тяжелые, холодные, маслянистые качества. Употребление легких, теплых, сухих (например, бобов и попкорна) и овощей поможет быстро восстановить баланс.

Исключите закуски.

10 правил питания по Аюрведе: что завещали индийские мудрецы pixabay.com

Согласно аюрведическим принципам, существует три стадии пищеварения, которые необходимо завершить после еды. В первый час после еды преобладают энергии Капхи. Тело может казаться полным, тяжелым и спокойным. Через два-четыре часа после еды проявляются элементы Питты, которые регулируют пищеварение. За это время увеличивается уровень соляной кислоты, и еда превращается в пищу для тела. Через четыре-пять часов после еды энергия Ваты повышается. Именно в это время возвращается легкость и возрастает аппетит.

Прерывание пищеварительного цикла большим количеством пищи приводит к затрудненному пищеварению. Со временем такое пищеварение приводит к накоплению амы или токсинов, которые могут проявляться в виде множества симптомов. По этой причине Аюрведа рекомендует трехразовое питание каждый день без перекусов, чтобы поддерживать пищеварение и избавлять желудок от стресса.

Ешьте, пока не насытились, но не передайте

Представьте, что ваш желудок - это панель с цифрами от одного до десяти. На этом приборе цифра один полностью пуста, а десятая - переполнена. Вы хотите есть, когда дойдете до двух, и остановиться, когда дойдете до семи. Если вы перекусите до двух, вы рискуете прервать пищеварительный цикл. Еда после семерки уменьшает количество энергии и отвлекает от важных физиологических задач.

Помимо очевидных последствий увеличения веса, переедание увеличивает выработку свободных радикалов в организме, что, в свою очередь, ускоряет процесс старения. Положив вилку, когда вы насытились, но не наелись, вы избегаете переедания, и организм получает необходимое питание без дополнительной нагрузки на переваривание и, зачастую, накопление ненужных калорий.

Употребляйте цельные свежие продукты.

Прана – это не сама пища, а ваша жизненная сила, которая питает и отвечает за здоровье. Согласно аюрведической диете, лучший способ увеличить источник жизненной силы в теле - это увеличить прану. Пища должна иметь обильное содержание праны, то есть - должна поступать прямо с Земли. Прана получается в результате смешения солнечной, водной и земной энергий. В тот момент, когда еда собрана, ее прана начинает медленно уменьшаться. Следовательно, стоит употреблять в пищу самые свежие продукты.

Используйте все шесть вкусов во время приема пищи

10 правил питания по Аюрведе: что завещали индийские мудрецы pixabay.com

Сладкое: заземление, укрепление, питание. Кислый: очищение Соленый: балансировка, регулировка Горький: детокс, минерализация Вяжущее: противовоспалительное, охлаждающее Острый: согревающий, возбуждающий

Аюрведа распознает шесть вкусов, каждый из которых передает уникальное сочетание энергии и информации организму. В целом шесть вкусов сообщают организму следующую клеточную информацию:

Старайтесь употреблять все вкусы в каждый прием пищи. Это может быть только щепотка соли, выжатый лимон или ломтик перца, но пока присутствует вкус, энергия будет расти.

Уменьшите количество ледяной еды и напитков.

Внутренний огонь, известный как агни, является пищеварительной силой физического и энергетического тела. Агни подобен пылающему костру. Идеально функционирующий, горячий, яркий и способный переваривать пищу, мысли, эмоции и переживания. Чтобы разжечь внутренний огонь, необходимо избегать ослабления силы агни ледяной пищей и напитками.

Избавьтесь от отвлекающих факторов во время еды.

Сколько раз вы читали книгу, смотрели фильмыр, проверяли электронную почту или отвечали на телефонные звонки во время еды? Аюрведическая диета предполагает, что время приема пищи - это возможность соединиться с природной энергией и информацией о еде, которую вы потребляете. Если прием пищи с глубоким осознанием - новость для вас, начните с одного приема пищи в день в тишине и сосредотачивайтесь на каждом из своих органов чувств в течение нескольких минут за раз.

Перестаньте есть за три часа до сна.

Во время сна тело восстанавливается, в то время как разум переваривает мысли, эмоции и переживания дня. Если энергия тела направляется на физическое пищеварение, процессы физического исцеления и умственного пищеварения останавливаются. По этой причине аюрведическая медицина рекомендует, чтобы последний прием пищи в день был относительно легким и завершался за три часа до сна.

Отдавайте предпочтение травяным чаям между приемами пищи.

Чай - это не только приятный напиток, но и мощный целитель, который может помочь в восстановлении здоровье, жизненные сил и радость. Чтобы избежать разбавления агни, напитки, в том числе чаи, следует употреблять минимально во время еды. Однако между приемами пищи можно обильно пить чай, который действует как лечебное средство на травах. Питье чая между приемами пищи наполняет организм «жидкими лекарствами», снижает тягу к перекусам, способствует детоксикации и разжигает пищеварительный огонь.

Вата - доши найдут заземление и успокоение в теплых, пряных чаях, таких как корица, имбирь и гвоздика. Питты, которые пьют чай как горячим, так и прохладным, найдут успокаивающие травы, такие как мята перечная, кориандр и роза. Капха увеличит энергию, пищеварение и оптимизм с помощью солодки, черного перца и кардамона.

Самое объемное количество еды - для обеда

Агни наиболее силен, когда солнце находится на самом высоком уровне. Потребляя больше всего пищи в полдень, тело может использовать свой мощный внутренний огонь для расщепления и усвоения питательных веществ с меньшим выходом энергии, чем в другое время дня. Полдник - лучшее время дня для употребления тяжелой или трудно перевариваемой пищи. Если вы съедите больше всего пищи в полдень, организм будет хорошо снабжаться энергией в течение послеобеденных часов, что помогает смягчить «послеобеденный энергетический спад».

Каждое из этих древних аюрведических правил поможет вам оставаться здоровым не только благодаря еде, которую вы едите, но и тому, как вы ее едите.

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