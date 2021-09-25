Эти продукты обязательно стоит добавить в рацион

Клюква

Антисептические вещества, входящие в состав клюквы препятствуют размножению болезнетворных бактерий, провоцирующих воспаления в почках. Кроме того, клюква способствует очищению почек и обеспечивает профилактику мочекаменной болезни.

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Тыква

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Морская рыба

Тыква богата витаминами и минералами, которые способствуют детоксикации организма и выведению опасных, камнеобразующих солей. Мякоть тыквы — отличное мочегонное средство, она способствует снятию отеков и обеспечивает профилактику заболеваний почек. Яркий цвет овощу придает каротин — мощный растительный антиоксидант, препятствующий развитию воспалительных процессов и почках и других органах.

Рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые могут стать полезным дополнением к любой диете. Они сокращают уровень жиров в крови и препятствуют повышению кровяного давления, что улучшает работу почек. При выборе рыбы стоит учитывать, что морская рыба содержит гораздо больше жирных кислот, чем речная.

Треска Pinterest

Сладкий картофель

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Батат Pinterest

Зеленые овощи

Батат — источник множества веществ, полезных для всех систем организма. Например, калий, содержащийся в клубнях сладкого картофеля, помогает контролировать уровень натрия в организме, что препятствует образованию камней в почках. Кроме того, как и тыква, батат необычайно богат антиоксидантом каротином.

Зелень, шпинат и овощи — богатый источник антиоксидантов, которые защищают организм и способствуют обновлению клеток, тканей и органов. Они очищают организм, выводят вредные соли, препятствуют протеканию воспалительных процессов и обеспечивают надежную профилактику заболеваний почек.

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