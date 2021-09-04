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Чем полезна тыква

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Тыква — настоящий кладезь полезных веществ. Она богата природными актиоксидантами — каратиноидами (к слову, здесь их в пять раз больше, чем в моркови), которые не только придают ей яркий цвет, но и защищают организм от повреждения свободными радикалами, предотвращают воспалительные процессы, замедляют старение и защищают клетки организма от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, тыква — отличный источник витаминов С, Е, К и витаминов группы В. Они необходимы для укрепления иммунитета, поддержания здоровья и красоты кожи, стимуляции мозговой активности и профилактики заболеваний ЖКТ.

Сезон тыквы: чем полезен этот овощ Pinterest

Тыква — диетический продукт. Она не содержит трансжиров, крахмала и большого количества сахара и обладает низкой калорийностью — всего 22 ккал на 100 грамм. Отсутствие холестерина делает тыкву полезным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а высокое содержание клетчатки способствует правильной работе пищеварительной системы.

Если вы решили приготовить тыкву, не спишите избавляться от семян — в них полезных веществ не меньше, чем в мякоти. Тыквенные семечки — источник важных минералов, таких как кальций, калий, железо, натрий, цинк, фосфор, медь и марганец. Они необходимы для правильной работы всех систем организма и укрепления иммунитета.

Сезон тыквы: чем полезен этот овощ Pinterest

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