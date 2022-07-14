Парафия украинского православного собора Святого Андрея передала лекарства для украинских военных

13 июля в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве при содействии и участии Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Эпифания состоялась передача и церемония освящения великой партии медикаментов для украинских военных от прихода украинского православного собора Святого Андрея в Вашингтоне на общую сумму более 210 млн гривен.

Первую часть помощи сразу после мероприятия направили ​​в Главный Военный Клинический Госпиталь и Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны. В общей сложности 118 больниц по всей стране получат помощь в соответствии с их потребностями.

В сотрудничестве Министерства здравоохранения Украины и благотворительного фонда «Можем вместе» обеспечен целевой сбор потребностей каждого медицинского учреждения, организационная работа, распределение и доставка лекарств непосредственно в госпиталы Украины. В состав помощи вошли антибиотики, лекарства от давления, тахикардии, болезни коронарной артерии, при проблемах с желудком и медицинские халаты, перевязочные материалы для хирургических отделений, бандажи, кровоостанавливающие средства, памперсы, детское питание, ноши, ходунки, предметы гигиены и прочее.

«Нам важно, чтобы эти медикаменты непосредственно попали в те больницы, где в них действительно нуждаются, потому что лекарства специфические, и только врачи знают, как и кому их нужно вовремя предоставить. Поэтому Господь помогает всем нам творить добрые дела во время войны. Мы благодарим семью Довгих и их фонд «Можем вместе» за поддержку. Итого, я убежден, мы обязательно победим», – сказал во время мероприятия Митрополит Эпифаний.

Украинский православный приход св. Андрея был основан в 1949 году 65 семьями беженцев из коммунистической Украины. В 1986 году начато строительство церкви в стиле классического казацкого барокко по проекту архитектора Н. Немцева. Покровителем храма является св. Андрей Первозванный. Церковь является кафедральным собором, а епархиальным епископом является Высокопреосвященство Митрополит Антоний, Архиепископ Вашингтона и Нью-Йорка. Возглавляет приход отец Владимир Стеляк.

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