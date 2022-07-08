«Госпитальеры» спасли более 5 тысяч раненых бойцов за 8 лет войны в Украине

С 2014 года и начала боевых действий в Украине действует Медицинский добровольческий батальон «Госпитальеры», который занимается оказанием первой медицинской помощи и эвакуацией раненых воинов с фронта. За 8 лет войны на Донбассе парамедики батальона на передовой спасли более 3000 раненых, а с момента полномасштабного вторжения к началу июля экипажи спасли еще более 2200 жизней.

«Госпитальеры» – добровольческая организация парамедиков, члены которой – это волонтеры, которые не получают денежного вознаграждения. Батальон не получает поддержки от государства и своей деятельностью обязан исключительно людям, которые приобщены к работе организации и поступающим благотворительным взносам.

В день восьмилетия организации Яна Зинкевич — командир Медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры» на своей странице в Facebook обратилась к украинцам за помощью.

«... Сегодня нашему Медицинскому Добровольческому Батальону Госпитальеры • Hospitallers Paramedics исполнилось 8 лет. Многолетняя работа наших добровольцев, оказание помощи более 5 тыс. раненых, это заслуга каждого из нашей команды. Горжусь быть командиром каждого. И уже строю планы, что мы будем делать после победы, — пишет Яна Зинкевич. – При этом прошу присоединиться к сбору 15 млн гривен для нашего батальона и обеспечения его деятельности. Благодаря пожертвованиям даже 5, 10 гривен нам удается спасать жизнь каждый день уже столько лет».

Реквизиты для помощи можно найти в сообщении Ян Зинкевич, которая объединяет деятельность в батальоне с работой секретарем комитета здравоохранения нации в Верховной Раде, является Народным депутатом Украины и отмечена наградами «Народный Герой Украины», орденом «За заслуги» III ст. и памятным знаком «За воинскую доблесть».

Для спасения жизней наших защитников «Госпитальеры» нуждаются не только в финансовой помощи, но и в большом перечне медикаментов и расходников. Наибольшая потребность существует в жгутах-турникетах – современных высокоэффективных средствах для остановки кровотечения, ведь при ранении это важно сделать в первые 30 секунд. Ежедневно есть необходимость в десятках, а иногда и сотнях турникетов, поэтому команда батальона обращается к благотворителям за помощью в приобретении средств.

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