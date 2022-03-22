Лабораторія МедЛаб повертається до роботи у Києві пресслужба

Всеукраїнська мережа медичних діагностичних лабораторій МедЛаб рада повідомити всіх своїх постійних та нових клієнтів про відновлення роботи відділень у Києві!

Лабораторія не піднімає ціни на свої послуги і не опускає якість усіх досліджень, навіть незважаючи на важкі військові дії, що охопили Україну.

Усю детальну інформацію про режим роботи та адреси діючих відділень МедЛабу можна отримати у нашому call-центрі.

Лабораторія МедЛаб успішно працює в Україні з 1998 року, виконуючи понад 1500 видів лабораторних досліджень за високими медичними стандартами України та Європи.

Відділення Києва, які відновлюють роботу у воєнний час:

просп. Перемоги, 22; тел. (067) 406-87-78;

просп. Правди, 64-А; тел. (068) 828-87-78;

вул. П. Запорожця, 26-А; тел. (067) 258-87-78;

вул. Закревського, 61/2; тел. (098) 862-87-78;

вул. Декабристів, 12/37; тел. (067) 378-87-78;

вул. Драгоманова, 2-Б; тел. (067) 418-87-78;

вул. Л. Мацієвича, 5/1; тел. (0800) 30-87-78.



Слава Україні!

Героям Слава!

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