Смог и дым: в Минздраве рассказали, как защититься
Из-за авиаударов в городах Украины чувствуется запах смога и гари
Уже больше трех недель в Украине продолжается война, российские войска продолжают наносить авиаудары по украинским городам. После авиаударов часто случаются пожары, поэтому в городах сильных запах дыма и смога. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как уберечься от смога и дыма в нынешних условиях.
«Смог — один из видов загрязнения воздуха. Он может быть особенно опасным для уязвимых групп населения: детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы», — отмечают в Минздраве.
Как защититься от смога и дыма
- Информацию о состоянии воздуха можно найти на официальных сайтах органов самоуправления. Если власти сообщают о том, что ситуация неблагоприятна, оставайтесь дома, закройте окна.
- Если вам нужно выйти на улицу, оденьте маску респиратор и защитные очки.
- После возвращения домой примите душ.
- Дома проводите влажную уборку минимум раз в сутки.
- Избегайте физической активности.
- Постарайтесь пить много чистой воды.
- Людям с заболеваниями дыхательной системы необходимо иметь с собой все лекарства.
Признаки негативного влияния смога:
- Першение в горле
- Раздражение слизистых носа и глаз
- Осложненное дыхание
Если у вас появились такие симптомы, прополощите горло солевым раствором. Если состояние ухудшается – обратитесь к врачу.
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