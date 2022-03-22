Из-за авиаударов в городах Украины чувствуется запах смога и гари

Как защититься от смога и дыма unsplash.com

Уже больше трех недель в Украине продолжается война, российские войска продолжают наносить авиаудары по украинским городам. После авиаударов часто случаются пожары, поэтому в городах сильных запах дыма и смога. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как уберечься от смога и дыма в нынешних условиях.

«Смог — один из видов загрязнения воздуха. Он может быть особенно опасным для уязвимых групп населения: детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы», — отмечают в Минздраве.

Как защититься от смога и дыма

Информацию о состоянии воздуха можно найти на официальных сайтах органов самоуправления. Если власти сообщают о том, что ситуация неблагоприятна, оставайтесь дома, закройте окна.

Если вам нужно выйти на улицу, оденьте маску респиратор и защитные очки.

После возвращения домой примите душ.

Дома проводите влажную уборку минимум раз в сутки.

Избегайте физической активности.

Постарайтесь пить много чистой воды.

Людям с заболеваниями дыхательной системы необходимо иметь с собой все лекарства.

Фото: t.me/mozofficial

Признаки негативного влияния смога:

Першение в горле

Раздражение слизистых носа и глаз

Осложненное дыхание

Если у вас появились такие симптомы, прополощите горло солевым раствором. Если состояние ухудшается – обратитесь к врачу.

Вам будет интересно почитать на Ivona: