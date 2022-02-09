Когда можно завершать самоизоляцию больным коронавирусной инфекцией?

Самоизоляция при COVID-19: сколько нужно находиться на карантине depositphotos.com

Сроки самоизоляции для больных COVID-19 сократили. Соответствующие изменения Министерство здравоохранения Украины внесло в приказ №722 «Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)».

Сколько нужно находиться на самоизоляции больным COVID-19?

На самоизоляции больным коронавирусной инфекцией нужно находиться 5 дней, вместо 10-ти. Отсчет ведется с момента появления первых симптомов или с даты взятия материала для тестирования. Повторное тестирование на COVID-19 может проводиться тоже через 5 дней после позитивного ПЦР-теста. Самоизоляцию можно завершать после получения негативного результата ПЦР-теста и/или при отсутствии симптомов.

Изменились правила подтверждения случая заболевания COVID-19. Для этого достаточно сделать антиген-тест и его позитивный результат будет считаться подтвержденным случаем COVID-19 даже при отсутствии симптомов в случае, если был контакт с больным.

Как будут отслеживать контакты больных COVID-19?

Изменились правила отслеживания контактов случаев COVID-19. В зонах «красного» уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживать только контакты высокого риска инфицирования и тяжелые последствия заболевания. Кого относят к контактам высокого риска? Членов семьи инфицированного, уязвимые контакты по состоянию здоровья, врачей и персонал учреждений длительного ухода. Кстати, вакцинированные и те, кто получил бустерную дозу считаются контактами низкого риска.

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