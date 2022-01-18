Как окунуться, чтобы не навредить здоровью?

19 января православные отмечают Крещение и одной из популярных традиций этого праздника является купание в проруби. Многие украинцы, не готовясь к купанию в холодной воде, ныряют в проруби. Врачи отмечают, что к этому стоит подготовиться, поскольку от одного раза пользы не будет, а вред здоровью можно нанести. Как правильно подготовиться к купанию в проруби, рассказали в Национальной службе здоровья Украины.

Перед тем, как пойти нырять в прорубь стоит проконсультироваться с врачом и, если доктор не найдет противопоказаний, начинайте готовиться к погружению.

Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение:

Стоит начать закаляться. Первые помощники – холодный душ и воздушные ванны.

Окунаться стоит в оборудованном и безопасном участке водоема. В этом году в Киеве подготовили 15 локаций на Крещение.

Серьезно подойдите к выбору обуви: стоит выбрать нескользкую, удобную обувь.

Врачи не рекомендуют окунаться с головой, поэтому по возможности защитите голову от воды.

Перед погружением сделайте разминку, разогрейте тело.

В воде продолжайте активно двигаться.

После окунания в проруби, сразу выходите на берег. Вытрите тело сухим полотенцем, оденьтесь в теплую одежду. Выпейте что-то теплое, но не алкоголь.

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