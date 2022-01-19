Узнайте, как знаменитости отметили праздник Крещения Господня-2022

Крещение 2022: кто из украинских звезд окунулся в прорубь instagram звезд

В среду, 19 января православные христиане отмечают один из древнейших церковных праздников – Крещение Господне. В этот день принято окунаться в ледяную прорубь. Украинские знаменитости не стали исключением, и охотно поделились на своих страничках в Инстаграм фотографиями. Ивона предлагает вам посмотреть подборку звезд, которые последовали традиции и отметили Крещение-2022.

Эктор Хименес-Браво

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Снежана Бабкина

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений СНЕЖАНА БАБКИНА•БЛОГ о ЛЮБВИ (@snezhana_babkina)

Сергей Бабкин

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Юрий Горбунов

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Леся Никитюк

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Ирина Сопонару

Ирина Сопонару instagram.com/irinasoponaru

Лилия Ребрик

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Марина Боржемская

Марина Боржемская instagram.com/uzelkova.marina

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