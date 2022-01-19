Крещение 2022: кто из украинских звезд окунулся в прорубь
Узнайте, как знаменитости отметили праздник Крещения Господня-2022
В среду, 19 января православные христиане отмечают один из древнейших церковных праздников – Крещение Господне. В этот день принято окунаться в ледяную прорубь. Украинские знаменитости не стали исключением, и охотно поделились на своих страничках в Инстаграм фотографиями. Ивона предлагает вам посмотреть подборку звезд, которые последовали традиции и отметили Крещение-2022.
Эктор Хименес-Браво
Снежана Бабкина
Сергей Бабкин
Юрий Горбунов
Леся Никитюк
Ирина Сопонару
Лилия Ребрик
Марина Боржемская
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