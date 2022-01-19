В среду, 19 января православные христиане отмечают один из древнейших церковных праздников – Крещение Господне. В этот день принято окунаться в ледяную прорубь. Украинские знаменитости не стали исключением, и охотно поделились на своих страничках в Инстаграм фотографиями. Ивона предлагает вам посмотреть подборку звезд, которые последовали традиции и отметили Крещение-2022.

Эктор Хименес-Браво

Снежана Бабкина

Сергей Бабкин

Юрий Горбунов

Леся Никитюк

Леся Никитюк
Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ирина Сопонару

Ирина Сопонару
Ирина Сопонару
instagram.com/irinasoponaru

Лилия Ребрик

Марина Боржемская

Марина Боржемская
Марина Боржемская
instagram.com/uzelkova.marina

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