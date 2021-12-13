У вас «зеленый» сертификат? Скорее отправляйте заявку на получение 1 000 грн!

Как получить 1 000 грн за вакцинацию: инструкция с видео depositphotos.com

Пандемия коронавируса продолжается, а с ней и кампания вакцинации населения. Чтобы мотивировать украинцев привиться, президент предложил финансово поощрять сограждан, а 9 декабря Кабинет министров Украины утвердил детали и процедуру получения денег. Как подать заявку на получение 1 000 грн и на что их можно будет потратить, выяснила Ivona.

Как и где подать заявку на получение 1000 грн

Для того чтобы получить 1 000 грн, нужно подать заявку. Это сделать можно в приложении «Дія» с 13 декабря. Заявки на получение 1 000 грн будут принимать до 29 декабря. Причем с 13 декабря будет работать пилотный проект, а с 19 декабря система подачи заявок заработает полноценно.

Кто может подать заявку на получение 1 000 грн:

Лица старше 18 лет

Граждане Украины

Получившие две дозы прививки от коронавируса

Имеющие «зеленый» сертификат в приложении «Дія»

Как подать заявку на получение 1 000 грн:

Скачать приложение «Дія», сгенерировать COVID-сертификат. Зайти в раздел «Услуги» и выбрать опцию «єПідтримка». Подтвердить возраст старше 18 лет. Выбрать из предложенного перечня банк, на виртуальную карту которого поступят деньги. На сегодня к услуге «єПідтримка» присоединились Monobank, «Альфа-банк», «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Приватбанк».

Когда поступят деньги и на что их можно будет потратить?

Деньги на виртуальную карту будут зачисляться с 19 декабря. Тратить их можно будет в определенных сферах в течение четырех месяцев.

1 000 грн можно будет потратить на:

Покупку билетов в кино или театр

Покупку абонементов в спортзал

Покупку билетов на поезд или самолет в пределах страны

Покупку книг.

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