Как себя чувствует 25-летняя Хейли Бибер

Американская модель Хейли Бибер впервые поделилась подробностями своей госпитализации в марте. 25-летняя супруга канадского певца Джастина Бибера разместила видео на своем YouTube-канале, в котором рассекретила, что она пережила микроинсульт.

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По словам Хейли, впервые симптомы, похожие на инсульт, она почувствовала во время одного из завтраков. Тогда у нее появились проблемы с речью и онемение кончиков пальцев. В больнице Бибер сообщили, что у нее в мозгу был небольшой сгусток крови, что вызвал нехватку кислорода.

Спустя некоторое время модели снова стало плохо. Обследование показало, что у Хейли открытое овальное окно, которое представляет собой небольшое отверстие между двумя верхними камерами сердца, правым и левым предсердием, что привело к перемещению тромба к мозгу.

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Чтобы закрыть это отверстие, девушке сделали операцию на сердце. Бибер отметила, что очень быстро восстанавливается после пережитого хирургического вмешательства.

«Самое главное, что я чувствую облегчение от того, что мы смогли во всем разобраться, что мы смогли закрыть дело. Что я смогу просто уйти от этой действительно страшной ситуации и просто жить своей жизнью», — поделилась Хейли.

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