Узнайте, как остаться в живых после новогодних праздников.

Самый непростой день после Нового года - первое января. И его нужно пережить легко, желательно без головной боли. Ivona подготовила несколько советов, как пережить похмелье.

Съесть что-то мясное

Конечно, мясо - это не то, что хочется есть перед застольем. По словам доктора Элизабет Ковач, профессора Университета Лойола в Чикаго, интенсивность похмелья зависит не от того, сколько вы пьете, а от того, как вы усваиваете алкоголь. Эксперт рекомендует съесть углеводы, белки и немного жира перед тем, как пойти пить.

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Пить много воды

Алкоголь заставляет ваш мозг потреблять сахар и обезвоживаться, и, в результате,болит голова и желудок. Поэтому, это хорошая идея, чтобы пить воду в перерывах от основного банкета.

Лучшие советы по борьбе с похмельем depositphotos.com

Не курить

Британское исследование подтвердило, что смешивание алкоголя с табаком усиливает головные боли и боли в животе.

Джин лучше, чем Ром

Белые спирты, такие как джин, водка или белое вино, менее агрессивны для желудка. При их брожении образуется меньше токсинов и примесей, чем в темных, таких как ром или виски

Лучшие советы по борьбе с похмельем depositphotos.com

Сок вместо газировки

Ваше похмелье не будет таким тяжелым, если исключить газированные напитки. Эти самые “пузырьки“ заставляют вашу голову взорваться на следующий день. Они ускоряют процесс усвоения алкоголя и заставляют вас пить намного быстрее. В качестве альтернативы можно смешивать алкоголь с соками.

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Предотвратить, а не вылечить

Специалист по похмелью Джейсон Берк рекомендует перед сном принять ибупрофен. Это лекарство является противовоспалительным и начнет действовать, как можно скорее. Не ждите, пока будет плохо на следующее утро. Но будьте осторожны, это лекарство противопоказано, если есть проблемы с желудком.