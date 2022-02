Погасли новогодние огни, февраль радует оттепелями, а Osocor Residence открывает сезон грандиозных вечеринок и концертов в Киеве. Объявляем последнюю пятницу февраля днем электронно-танцевального Grand Opening 2022. 25 февраля в честь мероприятия откроется абсолютно новая локация резиденции – цветущий райский сад Osocor Flower Garden. А его хозяевами станет швейцарский дуэт Adriatique.

История Adriatique началась в 2008 году в Цюрихе, когда начинающие диджеи Эдриан Швайцер и Эдриан Шала познакомились на вечеринке. Ребята сразу поняли, что будут создавать вместе музыку, которую еще не видел мир. И результат не заставил себя долго ждать: творчество двух Эдрианов так гармонично сплелось воедино, что коллеги по цеху окрестили дуэт «сиамскими близнецами».

Adriatique выпускаются на самых знаменитых мировых лейблах – Diynamic Music, Afterlife, SIAMESE и многих других. Творчески взаимодействуют с такими мастодонтами электронной сцены, как Tale of Us, Solomun, H.O.S.H. и Пит Тонг. Регулярно попадают в Top 100 DJ’s от Resident Advisor. Mixmag бесконечно пишет оды их творчеству, а сет дуэта на Cercle в 2019-м признан одним из лучших за всю историю проекта.

Безусловно, Adriatique — самые яркие герои мировой электронной сцены. 25 февраля их музыкальная магия и райские джунгли Osocor Flower Garden погрузят вас в гипнотическую атмосферу природы, танцев и настоящего земного блаженства.

пресс служба

Количество билетов строго ограничено: всего лишь — 600 мест в фан-зоне и 180 за столиками. До встречи в 22:00 на самой роскошной party-площадке Украины – Osocor Residence: things are getting serious!

