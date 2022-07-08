Еда и напитки могут как улучшить наше самочувствие, так и значительно его ухудшить. Врач-диетолог Борис Скачко, что можно есть и пить в жару, а от чего стоит категорически отказаться

Что можно и нельзя есть в жару/фото pexels

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Чего нельзя есть и пить в жару

Врач-диетолог Борис Скачко - автор книги "Как пережить жару". В ней на эту тему более 500 советов, и значительная часть из них посвящена тому, как необходимо питаться в жаркие дни, для того, чтобы оставаться здоровым и бодрым. Прислушайтесь к этим рекомендациям - и вы почувствуете, что испытание жарой на прочность пройдет для вас гораздо легче, чем обычно.

Красное мясо

В нем много белковых токсинов, которые требуют много воды на очищение. Если воды не будет достаточно, тогда у любителей есть в жару, скажем, говядину, могут образоваться камни в почках. Не зря в жаркой Индии корова считается священным животным, и там запрещено есть говядину.

До 30 градусов можно есть птицу, а вот если на улице стоит 35-градусная жара, то и от курятины с индюшатиной стоит отказаться, и отдать предпочтение рыбе и морепродуктам, которые содержат более легкий белок.

Хлеб и другие злаковые продукты

Содержащийся в них глютен способствует склеиванию эритроцитов, а значит, делает нашу кровь гуще. В жару она и так густая. При этом вырастает риск тромбоза, особенно если у человека есть проблемы в работе сердечно-сосудистой системы.

Сладости

Они обладают тем же сгущающим кровь эффектом. Кроме того, десерты с кремом, безе очень быстро в жару портятся, превращаясь в настоящее биологическое оружие. Ими легко отравиться. Можно себе позволить немного натуральных сладостей. Например, финики – пару плодов могут подарить энергию, когда совершенно не хочется ехать.

В жаркий день нужно выпивать жидкости около 5% от массы своего тела/фото pexels

Кофе и другие кофеинсодержащие напитки

Кофеин есть не только в кофе, но и в чае, особенно в зеленом, в различных энергетиках. Он подстегивает наш уставший организм, заставляя сердце биться чаще, кровь бежать быстрее. Но во время жары такая встряска чревата сердечно-сосудистыми проблемами. Уставшему сердцу нужен покой, а не допинг.

Но при правильном подходе кофе в жару все-таки выпить можно: он придаст необходимую энергию. Только нужно делать это, как арабы. Не на бегу, а во время отдыха. С кардамоном, так как он нейтрализует негативное воздействие кофеина на сердечную мышцу. Также важно, чтобы кофе не был слишком концентрированным.

Алкоголь

Тоже является стимулятором. Кроме того, за счет своей калорийности, заставляет организм вырабатывать больше энергии, «подогревая» нас. Если уж и пить алкоголь в жару, то только хорошо разбавленный, в составе легких летних коктейлей.

Лучшее питание в жару - овощи и фрукты/ фото pexels

Что есть и пить во время жары

Легкую растительную пищу. Природа нам в этом помогает своим изобилием ягод, овощей, фруктов. Но не забывайте и о белке животного происхождения. Он нужен нашим клеткам для «ремонта» и «строительства». Его можно получить из яиц, кисломолочных и молочных продуктов. Только не очень жирных. Сметана, твердый сыр с высоким процентом жирности также способствуют сгущению крови.

Очень важно пить достаточно жидкости. Компоты, соки, морсы, обычная вода – в среднем, нужно выпить 5% от массы вашего тела. А вот сердечникам количество жидкости в жару должен рассчитать их кардиолог. Потому что для них чрезмерное количество жидкости чревато большой нагрузкой для сердечно-сосудистой системы.

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