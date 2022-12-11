Узнайте, что можно есть с 12 по 18 декабря

Завтра начнется уже третья неделя Рождественского поста в 2022 году, который стартовал 15 ноября по григорианскому и новоюлианскому календарям, и

28 ноября по юлианскому календарю.

Питание третьей недели остается неизменным. Вы сможете употреблять продукты растительного происхождения, рыбу и масло, как и раньше. Детальней читайте в статье.

Календарь питания на третью неделю Рождественского поста 2022:

12 декабря, понедельник: растительная пища без масла.

13 декабря, вторник: растительная пища с маслом, разрешенная рыба.

14 декабря, среда: сухоедение, употребление сырой пищи растительного происхождения.

15 декабря, четверг: растительная еда с маслом, разрешенная рыба.

16 декабря, пятница: сухоедение, употребление сырой пищи растительного происхождения.

17 декабря, суббота: горячая еда с маслом, можно есть рыбу, разрешено вино.

18 декабря, воскресенье: горячая еда с маслом, можно есть рыбу, разрешено вино.

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