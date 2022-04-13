Война в стране, тревожные новости с фронта, усталость – убивают желание что-либо делать

Сейчас крайне трудно оставаться продуктивным и находить в себе силы для работы, волонтерства, помощи родным и друзьям, когда в стране уже полтора месяца продолжаются военные действия и мы каждый день переживаем потери. Даже в мирное время у многих были проблемы с мотивацией, а во время войны и тем более. Профессор из Оксфорда Крис Сиврайт делится простой техникой, как найти мотивацию в трудные моменты в жизни.

Техника по мотивации от Криса Сиврайта:

Прежде всего подумайте о том, что вам нужно сделать и для чего вам нужна мотивация. Закройте глаза и вспомните, когда у вас была мотивация в прошлом, а также то, когда благодаря мотивации у вас получилось чего-то достичь и в вашей жизни произошли позитивные изменения. Полностью вернитесь в это воспоминание, что вы тогда видели, говорили, думали, вспомните, как вам было хорошо тогда. Если у вас нет такого воспоминания, подумайте о деле, которое нужно сделать сейчас. Как оно изменит вашу жизнь и окружающих, что побуждает вас действовать сейчас. Подумайте, как бы вы могли себя чувствовать, если бы у вас была уверенность, сила и упорство, которых сейчас не хватает. Продолжайте перематывать воспоминание или визуальные образы из будущего, делая цвета ярче, а чувства – сильнее. Скажите самым уверенным внутренним голосом вперед! Сожмите большой и средний пальцы левой руки, пока вы чувствуете эти приятные ощущения. Каждый раз, сжимая эти пальцы, вы будете переживать приятные ощущения. Повторяйте первые четыре шага регулярно, добавляя каждый раз новые мотивационные образы, пока, сжав большой и средний пальцы вместе, вы не вернете себе приятные ощущения, которые побуждают двигаться вперед.

После выполнения этого упражнения, вы активизируете в своей жизни силу импульса. Когда будете чувствовать, то теряете мотивацию, просто сжимайте большой и средний пальцы, возвращая себя в состояние импульса.

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