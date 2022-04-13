Как найти мотивацию в трудные моменты в жизни: техника оксфордского профессора
Война в стране, тревожные новости с фронта, усталость – убивают желание что-либо делать
Сейчас крайне трудно оставаться продуктивным и находить в себе силы для работы, волонтерства, помощи родным и друзьям, когда в стране уже полтора месяца продолжаются военные действия и мы каждый день переживаем потери. Даже в мирное время у многих были проблемы с мотивацией, а во время войны и тем более. Профессор из Оксфорда Крис Сиврайт делится простой техникой, как найти мотивацию в трудные моменты в жизни.
Техника по мотивации от Криса Сиврайта:
- Прежде всего подумайте о том, что вам нужно сделать и для чего вам нужна мотивация.
- Закройте глаза и вспомните, когда у вас была мотивация в прошлом, а также то, когда благодаря мотивации у вас получилось чего-то достичь и в вашей жизни произошли позитивные изменения.
- Полностью вернитесь в это воспоминание, что вы тогда видели, говорили, думали, вспомните, как вам было хорошо тогда.
- Если у вас нет такого воспоминания, подумайте о деле, которое нужно сделать сейчас. Как оно изменит вашу жизнь и окружающих, что побуждает вас действовать сейчас.
- Подумайте, как бы вы могли себя чувствовать, если бы у вас была уверенность, сила и упорство, которых сейчас не хватает.
- Продолжайте перематывать воспоминание или визуальные образы из будущего, делая цвета ярче, а чувства – сильнее. Скажите самым уверенным внутренним голосом вперед!
- Сожмите большой и средний пальцы левой руки, пока вы чувствуете эти приятные ощущения. Каждый раз, сжимая эти пальцы, вы будете переживать приятные ощущения.
- Повторяйте первые четыре шага регулярно, добавляя каждый раз новые мотивационные образы, пока, сжав большой и средний пальцы вместе, вы не вернете себе приятные ощущения, которые побуждают двигаться вперед.
После выполнения этого упражнения, вы активизируете в своей жизни силу импульса. Когда будете чувствовать, то теряете мотивацию, просто сжимайте большой и средний пальцы, возвращая себя в состояние импульса.
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