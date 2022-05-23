Какие документы нужны для вывоза животного из Украины?

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, многие европейские страны упростили правила въезда для домашних животных украинских переселенцев. Однако, в первой половине мая правила въезда животных в ЕС вновь ужесточили. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на своем Telegram-канале.

Какие документы нужны, чтобы въехать в ЕС с животным:

Животное должно быть с чипом,

Вакцинация от бешенства

Результат проверки антител к бешенству путем титрования

Действительный ветеринарный паспорт ЕС или сертификат, выданный официальным ветеринарным врачом.

«Если какого-либо документа нет — нужно сообщить компетентному лицу, заполнить заявку и пройти упрощенную процедуру пересечения границы. В Польше, например, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства», — отметила Елена Зеленская.

Правила ввоза домашних животных в ЕС. Фото: wetgiw.gov.pl

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