Путешествие с животным в ЕС: правила вывоза домашних любимцев изменились
Какие документы нужны для вывоза животного из Украины?
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, многие европейские страны упростили правила въезда для домашних животных украинских переселенцев. Однако, в первой половине мая правила въезда животных в ЕС вновь ужесточили. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская на своем Telegram-канале.
Какие документы нужны, чтобы въехать в ЕС с животным:
- Животное должно быть с чипом,
- Вакцинация от бешенства
- Результат проверки антител к бешенству путем титрования
- Действительный ветеринарный паспорт ЕС или сертификат, выданный официальным ветеринарным врачом.
«Если какого-либо документа нет — нужно сообщить компетентному лицу, заполнить заявку и пройти упрощенную процедуру пересечения границы. В Польше, например, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства», — отметила Елена Зеленская.
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