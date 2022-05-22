В этот раз военное положение продлили сразу на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2022 года издал указ №341 «О продлении срока военного положения в Украине». На следующий день в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №7389 «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что военное положение будет продлено с 25 мая 2022 5:30 на 90 дней. Таким образом, срок военного положения в Украине истекает 23 августа, в канун Дня Независимости.

Н заседании Верховной Рады в воскресенье, 22 мая, народные депутаты поддержали законопроект о продлении срока военного положения. «За» высказались 300 народных избранников. Закон вступает в силу с дня публикации.

Отметим, что это впервые срок военного положения продлили более чем на 30 дней. Народный депутат, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский высказал свое мнение, почему военное положение намерены продлить на такой долгий срок.

«С 24 февраля мы уже дважды продолжали военное положение. Сейчас мы понимаем, что враг сосредоточился на строительстве фортификационных укреплений на временно контролируемых территориях. Переход в контрнаступление – это более сложные задачи, чем оборона. Поэтому мы должны осознавать, что освободить всю территорию Украины в течение ближайшего месяца мы вряд ли сможем», – сказал нардеп в эфире национального телемарафона 19 мая.

Также по словам Вениславского, введение военного положения предусматривает ряд юридических процедур. В частности, Украина должна информировать ООН об ограничении конституционных прав и свобод. Каждый раз дипломаты должны обращаться в ООН и объяснять, как именно будут действовать ограничения.

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