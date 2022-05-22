Куда обращаться, чтобы получить компенсацию?

Широкомасштабное вторжение РФ в Украину продолжается почти три месяца. За это время российские военные уничтожили не только инфраструктуру многих городов, но и жилые кварталы. Правительство Украины пообещало восстановить все жилье украинцев. Как получить компенсацию за разрушенное в ходе войны жилье, рассказала Надежда Матвеева в рубрике «Надежные советы».

Перед тем, как производить фиксацию ущерба от оккупантов, убедитесь, что это безопасно для вашей жизни и здоровья. Делайте это только после окончания любых боевых действий!

Что делать, если ваш дом разбомбили во время войны:

Чтобы после войны получить возмещение ущерба, сделайте на телефон фото и видео поврежденного обстрелами дома. В кадре должны быть также соседские дома, магазины или еще какие-то ориентиры. Фото старайтесь делать панорамными.

Во время записи видео назовите имя и фамилию, адрес, время и дату съемки, покажите паспорт, время на часах и опишите, что произошло и что разрушено. Обязательно наведите камеру на себя, покажите лицо.

Если есть возможность, попросите описать состояние имущества или представителя общества. Пусть они тоже назовут вас, адрес, место происшествия и что именно произошло. Свидетели в этом случае очень важны.

Если на место пожара или обстрела приезжали ГСЧС, запросите у них акт или его копию. Хоть сфотографируйте его, чтобы у вас был его номер и реквизиты.

Пожар или обрушение дома фиксировали СМИ? Сохраните ссылки на сюжеты, сделайте скриншоты и фотографии.

Также зафиксировать ущерб можно через несколько онлайн-ресурсов:

приложение «Дія»

сайт dokaz.gov.ua

сайт «росія заплатить» damaged.in.ua

чат-бот в Телеграммах @Damage_in_ua_bot.

Если вы стали потерпевшим или свидетелем военных преступлений против гражданского населения, также фиксируйте и присылайте доказательства:

сайт warcrimes.gov.ua

чат-бот в Телеграммах @tribunal_ru_bot.

Теперь собирайте доказательства и храните их как в электронном виде, так и на бумаге. Пока что в суды обращаться почти нереально, но после победы либо Украина, либо россия (путем репараций) обязательно все возместит.

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