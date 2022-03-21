В чешском зоопарке решили поддержать украинцев необычным образом

В Пражском зоопарке 4 марта родился детеныш черного восточного носорога — вида, который находится под угрозой исчезновения. 16 марта в зоопарке Двур Кралове детеныша показали прессе. Новорожденный носорог привлек еще больше внимания, поскольку получил имя Киев – в честь сопротивления Украины вторжению российских войск.

«Название — еще одно выражение нашей поддержки украинским героям», — сказал директор зоопарка Пржемысл Рабас.

Сотрудники зоопарка говорят, что мама Киева — Ева хорошо заботится о детеныше и носорог прибавляет в весе 1 кг в день. Сейчас он весит уже более 50 кг.

Рождение черных носорогов довольно редкое явление, за прошлый год родились только три носорога данного вида в зоопарках. В пражском зоопарке всего родилось 47 носорогов с 1971 года.

Из-за браконьерства количество восточных черных носорогов, живущих в дикой природе, сократилось примерно до 800. В Чешском парке их 14.

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