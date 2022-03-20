Власти Канады запустили миграционную программу CUAET

Украинцев, которые выезжают из страны из-за военного конфликта, принимают во многих странах Европы, а теперь и в Канаде. Страна запустила миграционную программу CUAET — Canada-Ukraine authorization for emergency travel. Ivona решила разобраться, что это за программа и как получить визу в Канаду.

Правила въезда или пребывания в Канаде для украинцев

Согласно программе CUAET украинцы получают гостевую визу для временного въезда в Канаду.

Что нужно знать о гостевой визе:

Она не облагается пошлиной

Действительна в течение 10 лет или до истечения срока действия вашего паспорта

Позволяет въезжать и выезжать из Канады, пока действительна виза до 3 лет или до истечения срока действия паспорта. Когда подойдет срок окончания действия паспорта, нужно подать заявление на продление пребывания в стране.

Кто может подать заявление на получение гостевой визы? Человек с действующим национальным паспортом или другим национальным документом, который удостоверяет личность. Если у вас нет ни одного украинского документа, вы можете подать заявление, но примут его или нет, будет решать сотрудник после проверки на соответствие требованиям.

После въезда в Канаду

На въезде в Канаду вам присвоят статус: посетитель, работник (если подано открытое заявление на разрешение на работу) или студент (лицам до 18 лет, которые планируют получать образование).

Украинцам не нужно проходить иммиграционный медицинский контроль, но, возможно, вас попросят сделать рентген грудной клетки и сдать кровь в течение 90 дней после прибытия. По прибытии вам расскажут, как это сделать.

Эвакуация в Канаду: за что нужно платить

Украинцам не нужно платить комиссию за:

визу временного резидента

открытое разрешение на работу

разрешение на учебу

биометрию

временный вид на жительство

Возможно, придется заплатить за рентген и анализ крови, но это нужно узнавать дополнительно.

Работа и учеба в Канаде

CUAET дает вам возможность одновременно подать заявление на получение гостевой визы и открытого разрешения на работу. Это разрешение на работу не облагается пошлиной и позволит вам работать у большинства работодателей в Канаде.

CUAET дает вам возможность учиться, находясь в Канаде.

Подать заявку на получение гостевой визы можно по ссылке.

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