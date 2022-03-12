Как получить визу в Великобританию?

В Великобритании решили упростить процедуру получения виз гражданами Украины. С 15 марта 2022 года украинцам не нужно будет обращаться в визовый центр для оформления документов. Об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Патель, сообщает ВВС.

Такое решение местные власти приняли после критики работы центров обработки заявлений, которые выдавали документы с задержками. Однако, со вторника украинцам не нужно будет посещать визовые центры, а оформить документы на визу можно будет онлайн.

«Украинцы с паспортами смогут получить разрешение на въезд сюда полностью в режиме онлайн, где бы они ни находились, и смогут сдать свои биометрические данные уже в Великобритании», — заявила министр Патель.

В тоже время проверки безопасности украинцев, которые въезжают в Великобританию будут продолжаться. По словам министра, перед британскими властями стоит две задачи: обеспечить безопасность британцев и помочь украинцам.

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