А Израиль усложнил въезд гражданам Украины

Из-за активных боевых действий на территории Украины, многие украинцы вынуждены оставить свои дома и выехать за пределы страны. Не у всех было время на сборы, поэтому многие оставили даже документы дома. Многие соседние страны упростили правила въезда для украинцев. А недавно Молдова и Польша разрешили въезд украинцам по документам в мобильном приложении «Дія». Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.

Въезд в Молдову и Польшу: новые правила

«В условиях военного положения упрощено пересечение государственной границы. Теперь украинцы могут выехать в Молдову, пользуясь электронным документом вместо обычного загранпаспорта. Учитывая, что до 24 апреля в Молдове объявлена ​​чрезвычайная ситуация, пограничники смежного государства делают все для ускорения пересечения государственной границы и принимают у наших соотечественников цифровые документы в мобильном приложении «Дія». По договоренности с польскими властями, во время действия в Украине военного положения, наши граждане могут пересечь украинско-польскую границу по документам в «Дія», — отмечают в Госпогранслужбе.

Въезд в Израиль: новые правила

В то же время Израиль ограничил прием украинцев. По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, приостановил безвизовый режим и внедрил систему электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины.

«Напомню всем нашим партнерам: ваши народы давно и ясно показывают и говорят, что вам нужно делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?» — написал Ермак.

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