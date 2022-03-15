Депутаты Верховной Рады поддержали соответствующий законопроект

Военное положение в Украине продлили до 25 апреля Getty Images

Сегодня, 15 марта, народные депутаты поддержали законопроект №7168 «О утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине». По словам народного депутата Ярослава Железняка, «за» проголосовали 343 парламентария.

Военное положение в Украине: до какого числа будет действовать

Отметим, что военное положение ввели 24 февраля в 5:30 утра на 30 дней, соответственно его срок истекал 26 марта в 5:30 утра. Новым законом срок военного положения продлили до 25 апреля 2022 года.

Как влияет военное положение на жизнь граждан

Согласно Закону Украины «О правовом режиме военного положения», на территории Украины может вводиться обязательная трудовая повинность, отчуждение личного имущества, ограничение на передвижение, комендантский час, запрет на торговлю оружием и алкоголем, запрет на массовые мероприятия и забастовки, ограничение работы средств связи и интернета, а также запрет военнообязанным менять место жительства.

Вам будет интересно почитать на Ivona: