Полезные ресурсы для эвакуации и поиска жилья: ТОП-20
Уже более двух недель в Украине продолжается война. Многие украинцы решили выехать из особо опасных регионов, где ведутся активные боевые действия. Ivona расскажет о полезных ресурсах с информацией об эвакуации и бесплатным жильем для украинцев в западных регионах страны и в Европе.
Ресурсы с информацией о бесплатном временном жилье в Украине:
SafeHomeUA. Здесь вы найдете информацию о бесплатном жилье, эвакуации, еде и другой помощи для беженцев.
Инициатива «Допомагай!». Здесь можно найти бесплатное жилье в безопасных городах Украины или за границей. Чтобы найти убежище, следует позвонить 0 (800) 332 238 или заполнить форму на сайте.
Shelter for Ukraine. Еще один сервис, который объединяет людей, нуждающихся в жилье и тех, кто готов его предоставить.
Канал WinWin.Realty поможет найти бесплатное жилье на Закарпатье.
Бот "Прихисти українців" для поиска жилья.
Центры для беженцев в Луцке. В этом городе меньшая заполненность, чем в том же Львове или Ивано-Франковске.
Бесплатное жилье в Европе:
Прихисток – сайт, где можно найти и предложить жилье для беженцев.
Host4Ukraine – на этом ресурсе предлагают безопасное жилье за границей.
Платформа для прихистку біженців у Європі – здесь можно найти европейцев, которые готовы разместить у себя украинцев.
stipruskartu.lt – ресурс для тех, кому нужно жилье в Литве.
euroguide.live – ресурс для беженцев с постоянно обновляемой информацией.
Большая карта помощи в разных странах мира: убежища, транспорт, больницы, консультации и т.д.
Airbnb – популярый сервис жилья, который готов предоставить бесплатное жилье для 100 тыс. украинских беженцев.
Couchsurfing – еще один сервис по поиску бесплатного жилья отменил комиссию для украинцев.
Ресурсы с информацией об эвакуации:
Добрі сусіди – на платформе собрана информация для выезда за границу: о прочщждении приграничных контролей, юридических вопросах.
Помогаем уехать. Здесь можно найти полезную информацию для тех, кто планирует выехать из Украины прямо сейчас или нуждается в помощи на территории Украины.
Допомога людям з України. Здесь собрана полная информация об эвакуации из разных мест в Украине, также водители могут предложить свою помощь в эвакуации беженцев.
Нам по дорозі. На этом ресурсе собрана информация о людях, которым нужна помощь с эвакуацией и тех, кто может ее предоставить.
Ukraine Now. Этот сервис поможет выехать из опасного региона и поможет найти жилье
Поиск попутчика. На этом сайте можно найти тех, кто поможет эвакуироваться из опасного региона.
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