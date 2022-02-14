Мы все любим весну благодаря океану цветов

До весны осталось две недели и все в ожидании самого цветущего времени года. Если вы планируете путешествие весной, самое время присмотреться к направлениям и локациям. Ivona расскажет о самых красивых местах весной и о том, когда их стоит посетить, чтобы насладиться максимально красивыми видами.

Шафраны на Закарпатье

Куда поехать весной: шафраны в Колочаве depositphotos.com

Когда: конец марта – середина апреля

В марте многие стремятся насладиться цветением первоцветов. Это можно сделать на Закарпатье. В конце марта в селе Колочава начинают появляться первые шафраны. В этнографическом комплекс «Старое село» есть целая поляна, которая укрывается ковром шафранов. Здесь получатся не только отличные фото на фоне гор с шафранами, но и прекрасный весенний отдых с красивыми пейзажами и чистым воздухом.

Сакуры в Ужгороде

Куда поехать весной: сакуры в Ужгороде depositphotos.com

Когда: вторая половина апреля

Если вы хотите насладиться цветением сакуры, необязательно ехать в Японию, достаточно купить билет на поезд в Закарпатье. В Ужгороде и практически всех районах региона есть сакуры. Наибольшее количество сакур, конечно же, в Ужгороде, который даже прозвали украинской Японией, а насладиться цветением японской вишни можно и в Рахове, Сваляве, Хусте, Виноградове, Берегово, Воловце и Мукачево.

Тюльпановые поля

Когда: конец апреля – начало мая

Локаций с тюльпанами в Украине немало. Мы расскажем о самых популярных, а вы уже выбирайте, куда ехать. Погулять по тюльпановому полю можно в Херсонской области. В селе Любимовка расцветает гектар тюльпанов разных сортов и расцветок. Кропивницкий также может похвастаться сотнями тюльпанов – в дендропарке города высаживают цветы и тысячи туристов приезжают полюбоваться этим чудом. Поле тюльпанов цветет и в Черновицкой области в селе Мамаевцы, а недалеко от него проводят фестиваль. Если вы не хотите далеко уезжать от Киева, то можно отправиться в «Добропарк», где каждую весну высаживают миллион тюльпанов.

Долина нарциссов в Хусте

Куда поехать весной: Долина нарциссов в Хусте depositphotos.com

Когда: начало мая

Если вы хотите полюбоваться цветением нарциссов, планируйте поездку в Хуст в Закарпатской области на начало мая. Долина нарциссов находится на окраине города Хуст и входит в состав Карпатского биосферного заповедника. Это естественный массив нарциссов, один из крупнейших в мире. Кстати, помимо долины нарциссов в Хусте стоит посмотреть руины средневекового замка, костел Св. Елизаветы и прогуляться по чешскому кварталу.

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