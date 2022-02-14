Куда поехать весной в Украине: ТОП самых цветущих локаций
До весны осталось две недели и все в ожидании самого цветущего времени года. Если вы планируете путешествие весной, самое время присмотреться к направлениям и локациям. Ivona расскажет о самых красивых местах весной и о том, когда их стоит посетить, чтобы насладиться максимально красивыми видами.
Шафраны на Закарпатье
- Когда: конец марта – середина апреля
В марте многие стремятся насладиться цветением первоцветов. Это можно сделать на Закарпатье. В конце марта в селе Колочава начинают появляться первые шафраны. В этнографическом комплекс «Старое село» есть целая поляна, которая укрывается ковром шафранов. Здесь получатся не только отличные фото на фоне гор с шафранами, но и прекрасный весенний отдых с красивыми пейзажами и чистым воздухом.
Сакуры в Ужгороде
- Когда: вторая половина апреля
Если вы хотите насладиться цветением сакуры, необязательно ехать в Японию, достаточно купить билет на поезд в Закарпатье. В Ужгороде и практически всех районах региона есть сакуры. Наибольшее количество сакур, конечно же, в Ужгороде, который даже прозвали украинской Японией, а насладиться цветением японской вишни можно и в Рахове, Сваляве, Хусте, Виноградове, Берегово, Воловце и Мукачево.
Тюльпановые поля
- Когда: конец апреля – начало мая
Локаций с тюльпанами в Украине немало. Мы расскажем о самых популярных, а вы уже выбирайте, куда ехать. Погулять по тюльпановому полю можно в Херсонской области. В селе Любимовка расцветает гектар тюльпанов разных сортов и расцветок. Кропивницкий также может похвастаться сотнями тюльпанов – в дендропарке города высаживают цветы и тысячи туристов приезжают полюбоваться этим чудом. Поле тюльпанов цветет и в Черновицкой области в селе Мамаевцы, а недалеко от него проводят фестиваль. Если вы не хотите далеко уезжать от Киева, то можно отправиться в «Добропарк», где каждую весну высаживают миллион тюльпанов.
Долина нарциссов в Хусте
- Когда: начало мая
Если вы хотите полюбоваться цветением нарциссов, планируйте поездку в Хуст в Закарпатской области на начало мая. Долина нарциссов находится на окраине города Хуст и входит в состав Карпатского биосферного заповедника. Это естественный массив нарциссов, один из крупнейших в мире. Кстати, помимо долины нарциссов в Хусте стоит посмотреть руины средневекового замка, костел Св. Елизаветы и прогуляться по чешскому кварталу.
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