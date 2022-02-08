Будет ли дополнительный выходной 8 марта?

Многие с нетерпением ждут весны, солнечных дней и моря красок. Помимо этого, первый месяц весны принесет нам и дополнительные выходные благодаря государственному празднику 8 Марта. Когда и сколько украинцы будут отдыхать в марте 2022 – читайте на Ivona.

Выходные в марте 2022 в Украине

В марте 2022 года 31 день, 8 выходных и 23 рабочих. Но благодаря государственному празднику 8 Марта украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: 5-8 марта, но понедельник 7 марта придется отрабатывать в субботу 12 марта. Об этом идет речь в распоряжении Кабинета министров Украины от 26 августа 2021 года № 1004-р «О переносе рабочих дней в 2022 году». Таким образом, выходными в марте 2022 будут: 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 и 27 февраля. Все остальные дни – рабочие.

Праздники в марте 2022 года в Украине

Март порадует украинцев и обилием праздников: государственных, профессиональных, международных и народных. Полный календарь праздников в марте 2022, смотрите у нас в статье:

1 марта – Всемирный день гражданской обороны

3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы.

5 марта – Всемирный день энергоэффективности

6 марта – Прощенное воскресенье, Масленица

8 марта – Международный женский день

9 марта – День рождения Тараса Шевченко

14 марта – День украинского добровольца

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

17 марта – День святого Патрика

18 марта – Международный день сна, Всемирный день вторичной переработки

20 марта – День весеннего равноденствия, День Земли

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

25 марта – День Службы безопасности Украины

26 марта – День Национальной гвардии Украины

27 марта – Час Земли, Международный день театра

28 марта – переход на летнее время

30 марта – Всемирный день биполярного расстройства

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