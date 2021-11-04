Тур выходного дня в Лодзь: красиво, вкусно, интересно, близко и экономно

Польша – страна, известная туристам прежде всего культовыми Краковом, Варшавой или Вроцлавом. Они хорошо распиарены, поэтому более известны, чем другие, не менее красивые и уникальные города этой страны. Например, город Лодзь. Кроме того, что он очень колоритный, так еще и лететь сюда всего 2 часа из Киева. А билет стоит от 23 евро – как билет в купе, скажем, из Киева до Львова.

фото: Даша Щастя. Билет на самолет до Лодзя обойдется в стоимость плотного обеда в столичном ресторане

Такая логистическая роскошь стала доступна благодаря прямому рейсу Киев – Лодзь от авиакомпании SkyUp. Стоит отметить, что сайт у перевозчика очень понятный: здесь легко создать личный кабинет, купить билеты и выбрать все необходимые услуги для вашего путешествия (страховка, питание, регистрация на рейс и т.д.) По времени перелет в этот интереснейший город равносилен поездке на авто из точки А в точку B в Киеве. А по цене обойдется как средний чек в столичном ресторане. Поменять ресторан на поездку в Лодзь, а авто – на самолет было моим лучшим решением за весь год.

фото: Даша Щастя. Город красного кирпича

Лодзь начала удивлять буквально с первого часа. Например, дорога из аэропорта в центр города заняла всего 20 минут. Экономия времени для путешествия выходного дня особенно ценна. Оказалось, что легкий и скорый перелет, близкий центр – это лишь цветочки. В Лодзи можно найти все, чего мы ждем от выходных: вкусные рестораны, разнообразный шопинг, интересные музеи, уникальные арт-центры и, конечно, красота самого европейского города.

фото: Даша Щастя Горожане дорожат прошлым

Главная «артерия» города - это улица Пётрковская. Она берет начало от площади Свободы, где гордо возвышается бронзовая статуя Тадеуша Костюшко - польского национального героя. Это самая длинная торговая улица Польши, которая пронизана историей. Практически каждый дворик и каждое здание достойны внимания как современного блогера или инстаграмера, гастротуриста, так и истинного ценителя истории и архитектуры. С первых шагов по четырехкилометровой Пётрковской понимаешь, что здесь есть, где разгуляться.

Город красного кирпича

В Лодзи переплелись сразу несколько культур. И это переплетение создало уникальную архитектуру города, большинство зданий в котором выстроено из красного кирпича. Стремящиеся ввысь купола костелов, пузатые крыши православных церквушек, пафосная архитектура европейского классицизма и добротные еврейские дома с уютными двориками – Лодзь идеальна для пеших прогулок блогеров в вечных поисках инсталокаций, да и просто для туристов-эстетов.

фото: Даша Щастя. Главная улица города

Обязательно загляните в дворик по адресу Пётрковская 3. Здесь вы попадаете в королевство кривых зеркал – «Пассаж Розы». Фасады зданий, откосы окон, каждая деталь дворика покрыта мельчайшими кусочками зеркальной мозаики, выложенной в форме розы. Дуэт света и зеркал творит невероятные картины прямо на стенах зданий. Совет: лучшее время для посещения «Пассажа Розы», когда светит солнце, или вечером – тогда узоры на стенах появляются благодаря отблескам от света фонарей. Здесь же, на Пётрковской, есть Аллея звезд польского кино и полоса проезжей части, выложенная чугунными плитками с именами жителей города – так называемый Памятник лодзян. Такого больше нет нигде в мире.

фото: Даша Щастя Аллея Звезд

Ну и, конечно же, именно на Пётрковской – сосредоточены самые колоритные ресторанчики и кафешки. Любителям гастропутешествий Лодзь особо придется по вкусу: сытная национальная кухня во многом перекликается с украинской, но имеет свои особенности. Учитывайте, что порции здесь намного больше наших средних. Обязательно в Лодзи попробуйте суп «Залевайка» (сытный картофельно-мясной суп, приготовленный на молочной сыворотке) и польские «пирОги» (с ударением на О) со всевозможными начинками.

фото: Даша Щастя. Уют в каждом уголке города

Лодзь для эстетов и интеллектуалов

Культурная Лодзь начинается с памятника Артуру Рубинштейну, играющему на фортепиано. Уже после смерти музыканта его семья передала его личные вещи и награды (среди которых есть и “Оскар”) в музей города. Киноманам стоит посетить Музей кинематографии – интересное место для любителей истории кино, где собраны множество экспонатов киноаппаратуры. Чего стоят только фотопластикон Фурмана или первые портативные кинокамеры XX века.

фото: Даша Щастя Музыка прошлого

Отдельного внимания заслуживает Центр науки и техники EC1, расположенный в здании бывшей электростанции. Интерактивные экспозиции, симуляторы будут интересны и взрослым, и детям. Самые популярные – три маршрута Центра науки и техники EC1: «Микромир – Макромир». Позволит увидеть все, что скрыто от обычных возможностей человеческого глаза. С помощью электронного микроскопа вы заглянете в космические дали или невероятно близко рассмотрите микромир.

«Развитие знаний и цивилизации». С помощью опытов и интерактивных игр на этом маршруте можно прикоснуться ко всему в природе, что помогало человечеству строить цивилизацию.

фото: Даша Щастя В музеях много бытовой старины

«Переработка энергии». Самый популярный маршрут Центра науки и техники EC1. Здесь можно узнать о процессах производства энергии с помощью компьютерных игр. Кстати, любителям музеям стоит знать, что здесь, как и во многих городах мира, понедельник – выходной.

фото: Даша Щастя Лодзь соблазняет эстетов

Вторая жизнь старой фабрики в Лодзи

Для любителей шопинга идеальным местом будет Manufaktura, расположенная на территории бывшей фабрики крупнейшего текстильного магната Лодзи Израэля Познаньского. Это один из крупнейших в Европе проектов по ревитализации бывших промышленных объектов. Сейчас в фабричных стенах – современный торгово-развлекательный центр. Здесь есть и магазины (например, огромный аутлет TK Maхx) , и рестораны, и арт-галереи, и кинотеатр, и даже театр. В общем в «Мануфактуре» можно с чувством, толком и расстановкой провести целый день.

фото: Даша Щастя. Небо над Лодзем

Отдельно нужно сказать о кофейне Starbucks, которая расположена в здании бывшей пожарной части фабрики. Здесь можно посидеть с чашкой кофе на крыше за столиком, пользуясь бесплатным Wi-Fi.

Лодзь для отдыха с детьми

В Лодзе будет интересно не только взрослым, но и детям. В той же “Мануфактуре” множество детских центров с развлечениями и аттракционами на любой вкус. Неподалеку от нее находится парк Трамполина, в котором от души напрыгаться на батутах могут не только дети, но и их родители. Обязательно посетите местный зоопарк. Его фишка - павильон с бабочками самых ярких окрасок. Совсем скоро там откроется “Ориентариум”, в котором будут океанариум с водным тоннелем и современные вольеры для животных.

фото: Даша Щастя. Лодзь идеален для пеших прогулок

фото: Даша Щастя. Лодзь хорош с любого ракурса

Правила въезда в Польшу для туристов

Сегодня побывать в Польше без самоизоляции можно только вакцинированным туристам. Важный нюанс - вы должны пройти полный курс вакцинации вакцинами Pfizer или Moderna. Вакцинация китайской вакциной Coronovac не подходит.