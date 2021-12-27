Для тех, кто хочет встретить Рождество не дома

До Нового года осталось несколько дней, а значит, можно еще успеть спланировать путешествие на Рождество. Как правило, Рождество украинцы встречают в семейном кругу, но, если вы хотите увидеть интересные места, насладиться выходными и узнать больше о традициях в разных регионах страны, рекомендуем отправиться в путешествие.

Куда поехать на Рождество 2022 в Украине

Куда поехать на Рождество: Полтава depositphotos.com

Полтава. Интересно и колоритно встретить Рождество можно в Полтавской области. Если вы хотите окунуться в таинственный мир произведений Николая Гоголя, отправляйтесь в Диканьку или Гоголево. В восстановленной усадьбе великого мистика вы узнаете больше о его жизни и творчестве, в Диканьке осмотрите Николаевскую церковь, триумфальную арку и насладитесь красивыми пейзажами. Весело погулять на Рождество можно и в Полтаве, сделать фото на новогодних локациях и возле знаменитой елки-шатро, и конечно же, погулять по центру города, Круглой площади, пройтись на Иванову гор, где расположены многие достопримечательности города. Ну, а если проголодаетесь – отведать местную кухню.

Куда поехать на Рождество: Карпаты depositphotos.com

Карпаты. Особое настроение на Рождество подарят зимние Карпаты со сказочными пейзажами и древними традициями. Вкусные и сытные блюда, веселые колядки и атмосфера праздника сделают ваше Рождество в Карпатах незабываемым. Отдыхая в Карпатах посетите в Верховине музеи гуцульского быта, музей фильма «Тени забытых предков» и музей музыкальных инструментов и музей «Дедова аптека». Также советуем насладиться природой: съездите к водопадам Женецкий Гук и Пробий и полюбуйтесь пейзажами гор.

Куда поехать на Рождество: Чернигов depositphotos.com

Чернигов. Старинный город недалеко от Киева – отличный вариант для тех, кто хочет вырваться куда-то ненадолго. Праздничная атмосфера древнего города, оборонный Вал с 12-ю пушками, церкви монастыри, новогодние локации на Красной площади – создадут рождественское настроение. Если вы захотите продлить сказку, можно отправиться в небольшое путешествие по Черниговской области и остановиться в одном из загородных комплексов, которых в регионе немало. Например, в 30 км от Чернигова есть небольшой городок Седнев, в котором поклонники фильма «Вий» увидят ту самую церковь, в которой проходили съемки, романтикам интересно будет спуститься к альтанке Глебова, с которой открывается удивительный вид на реку Снов или же просто прогуляться у усадьбы Лизогубов.

Старинный город недалеко от Киева – отличный вариант для тех, кто хочет вырваться куда-то ненадолго. Праздничная атмосфера древнего города, оборонный Вал с 12-ю пушками, церкви монастыри, новогодние локации на Красной площади – создадут рождественское настроение. Если вы захотите продлить сказку, можно отправиться в небольшое путешествие по Черниговской области и остановиться в одном из загородных комплексов, которых в регионе немало. Например, в 30 км от Чернигова есть небольшой городок Седнев, в котором поклонники фильма «Вий» увидят ту самую церковь, в которой проходили съемки, романтикам интересно будет спуститься к альтанке Глебова, с которой открывается удивительный вид на реку Снов или же просто прогуляться у усадьбы Лизогубов. Черновцы – всегда популярное направление у туристов, а особенно в январе. Через неделю после Рождества в Черновцах проходит традиционный фестиваль «Маланки», ну и в первой половине января здесь будет интересно, ведь не зря этот город называют украинским Парижем и Веной. Здесь действительно красиво в центре, сохранились здания австрийской эпохи, что придает городу легкий европейский акцент. Если вы нагуляетесь в Черновцах, можно выехать и за их пределы: советуем посетить украинский Памир – бывшую советскую базу, радиолокационную станцию, а сегодня популярный объект среди туристов или же отправиться на экскурсию в мощную крепость над Днестром в Хотыне.

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