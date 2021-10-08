Куда стоит покупать билеты?

У туристов появляется возможность путешествовать во все большее количество стран. Так, например, на сегодня украинцы могут путешествовать во многие страны Европы и ближнего зарубежья. А скоро откроются и многие экзотические направления, по которым, мы уверены, уже соскучились украинцы. Итак, читайте, какие экзотические страны скоро начнут принимать туристов.

Какие экзотические страны откроются для туристов в 2021 году?

Бали depositphotos.com

Бали. Райский остров Бали откроется для туристов уже на следующей неделе 14 октября. Власти Индонезии наконец-то решили возобновить международное авиасообщение с островом. Сначала остров будет открыт для граждан некоторых стран. Полный список пока не оглашен, но уже известно, что в него войдут Южная Корея, Китай, Япония, ОАЭ и Новая Зеландия.

«Самым важным приоритетом является безопасность индонезийского народа с точки зрения здоровья и защита от потенциального всплеска новых случаев COVID-19», – сказали министр туризма и экономики Бали.

Индия. Открыться для туристов планирует и Индия. С 15 октября страна начнет принимать путешественников, которые прилетят чартерными рейсами, а всех остальных – с 15 ноября. Для въезда в Индию необходимо будет предъявить страховку и негативный результат теста на COVID-19. Туристам, прибывшим из «красных» стран, придется еще сдать ПЦР-тест по прилету и пройти 7-дневный карантин.

Куба depositphotos.com

Куба. В ноябре для туристов планирует открыться Куба. Вакцинированные путешественники могут смогут свободно прилететь на Кубу, а непривитые должны будут предъявить негативный результат теста на COVID-19, а в аэропорту их могут попросить сдать повторный тест. Ожидать результат теста нужно будет в «карантинном отеле», если результат окажется позитивным, туристу придется изолироваться.

В ноябре для туристов планирует открыться Куба. Вакцинированные путешественники могут смогут свободно прилететь на Кубу, а непривитые должны будут предъявить негативный результат теста на COVID-19, а в аэропорту их могут попросить сдать повторный тест. Ожидать результат теста нужно будет в «карантинном отеле», если результат окажется позитивным, туристу придется изолироваться. Камбоджа. В ноябре 2021 открыться для туристов планирует и Камбоджа. Сначала в Камбоджу смогут въезжать только вакцинированные путешественники. Причем они должны будут сдать два теста на коронавирус: перед вылетом и по прибытии.

В ноябре 2021 открыться для туристов планирует и Камбоджа. Сначала в Камбоджу смогут въезжать только вакцинированные путешественники. Причем они должны будут сдать два теста на коронавирус: перед вылетом и по прибытии. Вьетнам. Страна планировала открыться для туристов еще с 1 октября, но теперь власти Вьетнама называют новую дату – декабрь 2021 года. На первом этапе для туристов будут доступны лишь некоторые направления: Халонг, Хойан, Нячанг, Далат и, возможно, Фукуок. Приезжать во Вьетнам смогут полностью привитые путешественники.

Вам будет интересно почитать на Ivona: