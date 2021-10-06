Под Киевом пройдет фестиваль средневекового боя «Зов героев»

Среда — середина рабочей недели, а значит самое время задуматься, как ты проведешь выходные. Мы уже рассказывали о лучших направлениях для путешествия в октябре, а сегодня посоветуем, куда отправиться уже в эти выходные.

В Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») уже в эти выходные, 9 и 10 октября, состоится самое зрелищное мероприятие осени – Фестиваль средневекового боя «Зов героев». Отважные рыцари в тяжелых доспехах, настоящие боевые мечи и топоры, флаги и щиты с гербами, а главное – отвага, мужество и романтика Средневековья ждут гостей. На соревнование в Древний Киев со всей Украины съедутся около двухсот лучших спортсменов-бойцов, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать сильнейшего. Участие примут рыцари из таких городов, как: Киев, Белая Церковь, Борисполь, Днепр, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Нежин, Одесса, Первомайск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Харьков, Черновцы и др.

Куда поехать на выходных: фестиваль средневекового боя «Зов героев» пресс-служба

Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире, и особенно в Украине. Ведь он сочетает в себе невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.

Напомним, что бойцы Сборной Украины по средневековому бою – многократные чемпионы мира. Соорганизатор соревнований – Всеукраинская федерация средневекового боя.

Куда поехать на выходных: фестиваль средневекового боя «Зов героев» пресс-служба

Соревнования будут проходить по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков «щит-меч», «баклер-меч» и «полутораручный меч», групповых боев «5х5» и «12х12», достояться также женские бои «3х3». Впервые в рамках фестиваля «Зов героев» пройдет турнир по дуэльному фехтованию «Рапира. Соло» и «Длинный меч».

Спортсмены наденут тяжелые металлические доспехи и покажут свою доблесть в боях настоящим средневековым оружием, сделанным по историческим образцам. Это не постановочные сражения, здесь все по-настоящему.

Куда поехать на выходных: фестиваль средневекового боя «Зов героев» пресс-служба

В перерывах между боями гостей ждет развлекательная программа на историческую тематику, конно-трюковые выступления, древнеславянские забавы, хороводы, флэш-мобы, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. Кульминацией программы станет вечерняя шоу программа с огненными спецэффектами и стрельбой из огромного средневекового метательного орудия – требушета – пылающими ядрами.

А самое главное, что соревнования пройдут в уникальном месте – настоящем, живом средневековом городе – Древнем Киеве Х века. Гости воочию увидят, каким был Киев тысячу лет назад, и какой на самом деле была жизнь наших предков во времена Средневековья.

Куда поехать на выходных: фестиваль средневекового боя «Зов героев» пресс-служба

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Узнать больше о жизни наших предков можно посетив музеи и экспозиции.

На Княжеской конюшне можно познакомиться с лошадьми редких древних пород, собранных из разных уголков мира. Опытные коневоды-инструкторы расскажут об истории и особенностях пород. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними. Желающие могут совершить прогулку верхом или в экипаже. В средневековом тире научат метко стрелять из лука и метать ножи и топоры, а на монетном дворе – чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой оригинального травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековой лавке и на ярмарке мастеров гостей ждут оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Куда поехать на выходных: фестиваль средневекового боя «Зов героев» пресс-служба

Что: Фестиваль средневекового боя «Зов героев»

Фестиваль средневекового боя «Зов героев» Когда: 9, 10 октября, начало программы с 13:00

9, 10 октября, начало программы с 13:00 Где: «Парк Киевская Русь», село Копачев, Киевская область

«Парк Киевская Русь», село Копачев, Киевская область Сколько: полный билет для взрослого –250 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 100 грн., для дошкольников – бесплатно.

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