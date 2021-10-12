Где лучше всего гулять золотой осенью в Украине?

Осенняя пора не радует нас теплой погодой, но это вовсе не повод отказываться от длительных прогулок. А чтобы вам прям хотелось идти гулять и собирать пестрые осенние листочки, мы составили список парков, которые, казалось, созданы для осенних прогулок. Итак, запасайтесь пледом, горячим напитком, и вперед гулять!

Софиевка, Умань

Софиевка depositphotos.com

Одним из самых известных парков в Украине можно назвать уманьскую Софиевку. Красивый парк с беседками, гротами и фонтанами знают благодаря истории его создания: его основал граф Станислав Потоцкий в 1796 году для своей жены Софии и назвал в ее честь. Сегодня Софиевка – одно из популярных мест среди туристов, ведь многие хотят полюбоваться и узнать, на что способны мужчины ради любви.

Александрия, Белая Церковь

Александрия depositphotos.com

Белоцерковский парк можно смело назвать собратом уманьского, потому что его, как и Софиевку возвели для возлюбленной. Францишек Браницкий назвал основанный им в конце XVIII века парк в честь своей жены Александры. Автором генерального плана застройки выступил французский архитектор Мюффо. Главными достопримечательностями Александрии являются «Романтические руины», «Китайский мостик», источник «Лев», колоннада «Эхо» и другие.

Дворцово-парковый комплекс «Качановка»

Качановка depositphotos.com

Еще одной отличной локацией для осенней прогулки станет парк в Черниговской области. Речь идет, конечно же, о дворцово-парковом комплексе. Многие туристы едут в Качановку, чтобы посетить некогда шикарный дворец Тарновских (это мы тоже советуем сделать), но также рекомендуем уделить достаточно времени для прогулки по парку. Гуляя по парку не пропусти овеянные легендами горки Верности и Любви, «романтические» руины и беседку с гротом.

Древлянский парк, Коростень

Древлянский парк depositphotos.com

Если вы не успели на фестиваль дерунов в Коростень, советуем отправиться в этот один из древнейших городов Украины, чтобы погулять по парку. Парк раскинулся на двух берегах реки Уж, а на месте древнего Коростеня возведен макет городских укреплений. О том, что старинный город играл важную роль в жизни страны, можно понять по памятникам, установленных в парке. Так, вы сможете увидеть памятники древлянскому князю Малу, княгине Ольге, которая провела последние годы жизни в разрушенном ею Искоростене, а также Добрыне Никитичу, княжне Малуше и ее сыну – будущему великому князю Владимиру.

Парк Высокий замок, Львов

Львов depositphotos.com

На месте разобранного замка во Львове разбит парк. Он находится недалеко от центра города, а панорама с него открывается на 360 градусов (так что вы хотите полюбоваться Львовом не с ратуши, вам сюда). Парк состоит из двух террас – нижней с ухоженными дорожками и лиственными деревьями, и верхней – на нее нужно подниматься по серпантину, чтобы полюбоваться львовскими пейзажами.

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