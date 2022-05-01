Как почтить усопших во время войны, не посещая кладбище

В Украине в первую неделю после Светлого праздника Пасхи традиционно поминают усопших, приходя на кладбища, чтобы навестить и вспомнить добрым словом родственников и друзей. Однако в 2022 году Пасха и послепраздничный период припадают на военное положение и в связи с этим власти и церковники призывают граждан не посещать места большого скопления народа. Однако, церковь призывает почтить усопших дома.

Предлагаем узнать, как помянуть родных и близких дома во время войны 2022:

Рекомендации на поминальную неделю в военное положение 2022

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Специально для тех, кто хочет почтить память усопших в поминальную неделю 2022 глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний дал рекомендации, как помянуть усопших, оставаясь дома в карантин.

Комментарий владыка опубликовал в соцсетях.

Так, глава церкви рекомендует читать молитвы за умерших, а также подавать онлайн-записки о молитвах за упокой, которые будут совершать в храмах и церквях.

Поскольку, сейчас идет речь о продлении военного положения до конца мая 2022, то поминальный день Радоница, который отмечают в этом году 3 мая, также пройдет в условиях войны – и в этот поминальный день также стоит придерживаться всех рекомендаций, о которых мы говорили выше.

Никакие временные ограничения не могут быть преградой нашей любви к ближним, которая длится дольше земной жизни. Где бы мы ни были, она доносится нашей молитвой в вечность, куда уходят души усопших. Именно поэтому помолиться дома и подать онлайн-записки за упокой — это проявление нашей любви к умершим и возможность вспомнить их добрые дела, когда они были еще здесь, рядом с нами. Хотя их земная жизнь завершилась, но память о них, об их благих делах в этом мире, тепле, радости и заботе, которую они дарили другим, продолжают жить в наших воспоминаниях, сердцах и в молитвах. Вспоминаем все то добро, которое они проявили здесь, на земле, и во имя усопших сами творим добрые дела. Пусть Господня победа над смертью и грехом вдохновляет нас на деятельную любовь, в частности на ее воплощение в молитве о тех, кто перешел в вечную жизнь.

Молитва

Предлагаем текст молитвы за усопших, которую можно прочитать в поминальные дни у себя дома:

Пом’яни, Господи Боже наш, у вірі й надії на життя вічне спочилих рабів Твоїх (імена) і, як Благий і Чоловіколюбець, що гріхи відпускаєш і неправду знищуєш, ослаб, відпусти і прости всі провини їх вільні й невільні, визволи їх від вічної муки і вогню геєнського і даруй їм причастя й насолоду вічних Твоїх благ, що Ти приготував для тих, хто любить Тебе. Бо вони хоч і згрішили, але не відступили від Тебе, а несумнівно в Отця, і Сина, і Святого Духа вірували, у Тройці славимого Бога і Тройцю в Єдиниці православно до останнього подиху свого сповідували. Тому милостивим будь до них, і віру в Тебе замість діл прийми, і зі святими Твоїми, як Щедрий, упокой, бо немає людини, щоб жила і не згрішила. Бо Ти один без усякого гріха, і правда Твоя – правда вічна; і Ти один Бог милости і щедрот, і чоловіколюбства, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. АМІНЬ

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