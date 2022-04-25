Кому достанется роскошный особняк под Киевом

Дантес рассекретил, как разделит с Дорофеевой имущество после развода instagram.com/nadyadorofeeva

Появились новые подробности развода звездной пары Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. В новом выпуске программы «Слава+» Дантес рассказал о разделе имущества с бывшей возлюбленной.

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В интервью ведущему Славе Демину Дантес признался, что хотел оставить роскошный дом под Киевом Нади, однако Дорофеева была против такой идеи.

Супруги решили выставить на продажу особняк, который они строили вместе. Вырученные деньги Вова и Надя поделят поровну.

«Я сказал: «Хочешь, забирай дом», а Надя говорит: «Мне не нужны эти героические поступки. Мы строили его вместе, и будем делить тоже вместе». Никто из нас не захотел бы оставаться в этом доме», – признался Дантес.

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