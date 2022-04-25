Дантес рассекретил, как разделит с Дорофеевой имущество после развода
Кому достанется роскошный особняк под Киевом
Появились новые подробности развода звездной пары Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. В новом выпуске программы «Слава+» Дантес рассказал о разделе имущества с бывшей возлюбленной.
Читайте также: Надя Дорофеева показала, в каком роскошном доме живет - видеоВ интервью ведущему Славе Демину Дантес признался, что хотел оставить роскошный дом под Киевом Нади, однако Дорофеева была против такой идеи.
Супруги решили выставить на продажу особняк, который они строили вместе. Вырученные деньги Вова и Надя поделят поровну.
«Я сказал: «Хочешь, забирай дом», а Надя говорит: «Мне не нужны эти героические поступки. Мы строили его вместе, и будем делить тоже вместе». Никто из нас не захотел бы оставаться в этом доме», – признался Дантес.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- «На одну украинку больше»: у Скичко и Юрушевой родилась дочь
- Пасха-2022: как звезды поздравили украинцев с Воскресением Христовым
- Запреты дня 25 апреля 2022: что нельзя делать в Светлый понедельник