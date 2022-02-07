У празднования Троицы нет фиксированной даты, этот праздник зависит от празднования Пасхи

Троица – один из двунадесятых праздников, очень важный для православных. Самое популярное название праздника – Троица, но также можно встретить Пятидесятница (поскольку Троицу отмечают в 50-й день после Пасхи) и "День сошествия Святого Духа". В Украине на Троицу полагается дополнительный выходной. Ivona расскажет о том, когда отмечают Троицу в 2022, истории и традициях праздника.

Троица 2022: когда отмечают

Как мы уже говорили, дата празднования Троицы – нефиксированная и зависит от Светлой Пасхи. Чтобы высчитать дату Троицы, нужно отсчитать 50 дней. Мы уже знаем, что Пасху в 2022 православные отмечают 24 апреля, значит День Святой Троицы будем праздновать 12 июня.

День Святой Троицы: история праздника

В этот день Святой Дух сошел на апостолов Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу. Это событие предсказал Спаситель перед своим Вознесением. Этот праздник напоминает верующим о трех Лицах единосущного Бога: Отца, Сына и Святого Духа.

Инициаторами празднования Троицы стали ученики Христа, которые сказали, что необходимо помнить день, когда Святой Дух сошел на землю. Отмечать Троицу официально начали в 381 году, после того как на созыве II Вселенского собора установили этот праздник.

Троица: традиции в Украине

В Украине у Троицы есть еще одно народное название – Зеленые праздники. Оно появилось не случайно, а из-за традиции украшать дома зеленью.

Накануне Троицы храмы служат всенощное бдение, а на саму Троицу принято освящать веточки деревьев и травы. После праздника их не выбрасывают, а оставляют в качестве оберега дома.

В Троицу принято устраивать большие застолья с родственниками, друзьями и соседями. Троица не попадает ни на один пост, поэтому можно радовать себя вкусными лакомствами. Кстати, существует примета, что если посвататься на Троицу и обручиться на Покров, то молодых ждет счастливая долгая жизнь.

Вам будет интересно почитать на Ivona: