Троица — один из главных христианских праздников. Когда празднуют Троицу в 2022 году в Украине?

Троица — один из самых почитаемых праздников для православных христиан. Церковь отмечает Троицу или Духов День в 50 день после Пасхи. В 2022 году православную Пасху отмечали 24 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2022 в Украине приходится на 12 июня, воскресенье (этот день является в Украине официальным выходным днем).

История праздника Троицы

Согласно книге Деяний апостолов, Святой Дух сошел на апостолов на 50-й день после Воскресения Христова. В тот день апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме и стали молиться. Внезапно послышался шум, и появились огненные языки, которые почили на каждом из них.

После сошествия Святого Духа апостолы заметили ,что они научились исцелять и пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках: знание языков им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа и отправились в разные части света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

А официальное установление такого праздника, как Троица, произошло в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.



А вот наши предки славяне стали отмечать Троицу намного позже - только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII - начале XIV веков.

Народные традиции Троицы

Нашим предкам важно было не просто навести порядок в доме на праздник, а украсить все. Троица всегда символизировала собой начало лета и вся праздничная неделя нередко называлась Зеленой. Главным украшением праздника являются зеленые венки и ветви деревьев. Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить у себя дома, чтобы защитить свой дом от всего зла.

Еще одна традиция Троицына дня - устраивать застолье и приглашать на торжество всех родственников, друзей и близких.

Раньше в День Святой Троицы устраивались настоящие народные гуляния с хороводами, песнями и танцами.



Также в Троицын день всегда было принято свататься. Считается, что, если вас посватали на Троицу супружеская жизнь будет благополучной и счастливой.

На Троицу заготавливали веники для бани. Согласно народным поверьям в этот день травы и растения обладают особыми целебными свойствами, поэтому веники из них очистят не только тело, но и душу.

Наши предки верили, что на Троицу активно себя ведет всякая нечисть, русалки и лешие. Для того чтобы их задобрить в воду бросали разные крупы. А на следующий день после Троицы можно было найти клад.

Гадания на Троицу

В этот день девушки могли узнать о своем суженом и даже встретить его. Производилась ворожба с помощью сплетенного из травы венка, который вечером спускали на реку:

Быстро уплывший венок символизировал благополучный год для девушки.

Венок, который плывет медленно и неспешно, говорит о том, что его владелице больших перемен в жизни ждать не стоит.

Затонувший на глазах венок, особенно вблизи берега, сулил несчастья.

Приметы и запреты на Троицу

Что нельзя делать на Троицу:

На Троицу нельзя работать и заниматься физическим трудом. Разрешается некоторая работа по дому: готовка еды и кормление скота.

На Троицу нельзя шить, стирать, резать, стричься.

В Троицын день нельзя работать на земле: запрещено копать землю, сажать растения, косить траву и рубить деревья.

В этот день также нельзя обижаться на близких, думать о плохом и грустить.

На Троицу не проводят венчания.

Погодные приметы на Троицу:

Если на Троицу стоит жара — лето будет засушливым.

Дождь считается хорошей приметой на Троицу: стоит ждать теплого, солнечного лета и хорошего урожая.

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