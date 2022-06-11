Троица 2022: поздравления с праздником на украинском языке
Один из главных праздников христиан День Святой Троицы, или День Сошествия Святого Духа, отмечается на 50-й день после Пасхи. Отсюда и другое название — Пятидесятница. В 2022 году церковный праздник выпал на 12 июня.
Читайте также: Праздничное меню на ТроицуIvona подготовила подборку поздравлений с Троицей на украинском языке в стихах и прозе для ваших родственников, друзей и знакомых.
Трійцю весело стрічай!
І Ісуса прославляй!
Щастя і добра родині!
Миру нашій Україні!
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У день Святої Трійці нехай наповниться душа твоя радістю, тіло бадьорістю, думки – мудрістю, а серце – любов’ю, нехай успішними будуть усі твої починання, райдужними – перспективи, а життєві дороги завжди ведуть до щастя!
У світлої Трійці день я хочу побажати
Вам любові й добра, і печалі не знати.
Ясним поглядом на нас дивиться ангел з небес
І вберігає Божий син, що одного разу воскрес.
І під поглядом його, і під м’яким крилом
Благодать і спокій завітають в кожен дім!
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Читайте также: Травы на Троицу: их значение и силаВітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім'ю, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще. Непохитної віри, Божої милості та обдарування, чуйного серця і доброти. Нехай Ваша душа не знає печалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та світу вам і вашому будинку!
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Богу за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєю безмежною
Від біди оберігати.
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З днем Трійці вітаю! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя в сімейних справах та кар’єрі, удачі в будь-яких починаннях. Хай Бог пошле все, чого забажається!...
В день Трійці Святої
Ми щиро бажаємо,
Щоб істинний спокій
У серці настав.
Щоб віра ніколи
Вас не залишала.
Любові та миру
Нині й повсякчас!
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З Трійцею вас! Бажаю, щоб вона невпинно висвітлювала всі куточки душі, гріла кожен сантиметр серця, а думки направляла в добре перспективне русло. Нехай у вірі буде постійна сила, в надіях невтомна радість, а в любові безмірне щастя.
Трійця – святість!
Трійця – мудрість!
Трійця – сила, надія і суть!
Нехай не прийде до вас душевна скупість,
Нехай буде вірною життєва путь!
Нехай зійде і на вас осяяння –
Добре слово – початок усього,
Віра в порятунок, а з ним — воскресіння
Вічної любові благодатної Його!
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Нехай в твій дім поспішає радість, душу наповнює приємне хвилювання, а серце — теплота любові! І нехай у свято Святої Трійці в життя додасться добра, щирості і успіхів!
Трійця славна вже пришла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров’я побажай
І мене не забувай!
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