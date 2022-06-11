12 июня отмечается один из важнейших церковных праздников в году

Один из главных праздников христиан День Святой Троицы, или День Сошествия Святого Духа, отмечается на 50-й день после Пасхи. Отсюда и другое название — Пятидесятница. В 2022 году церковный праздник выпал на 12 июня.

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Ivona подготовила подборку поздравлений с Троицей на украинском языке в стихах и прозе для ваших родственников, друзей и знакомых.

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

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У день Святої Трійці нехай наповниться душа твоя радістю, тіло бадьорістю, думки – мудрістю, а серце – любов’ю, нехай успішними будуть усі твої починання, райдужними – перспективи, а життєві дороги завжди ведуть до щастя!

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У світлої Трійці день я хочу побажати

Вам любові й добра, і печалі не знати.

Ясним поглядом на нас дивиться ангел з небес

І вберігає Божий син, що одного разу воскрес.

І під поглядом його, і під м’яким крилом

Благодать і спокій завітають в кожен дім!

*** ***

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Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім'ю, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще. Непохитної віри, Божої милості та обдарування, чуйного серця і доброти. Нехай Ваша душа не знає печалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та світу вам і вашому будинку!

Открытки на Троицу 2022 Pinterest

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

*** ***

З днем Трійці вітаю! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя в сімейних справах та кар’єрі, удачі в будь-яких починаннях. Хай Бог пошле все, чого забажається!...

Открытки на Троицу 2022 Pinterest

В день Трійці Святої

Ми щиро бажаємо,

Щоб істинний спокій

У серці настав.

Щоб віра ніколи

Вас не залишала.

Любові та миру

Нині й повсякчас!

*** ***

З Трійцею вас! Бажаю, щоб вона невпинно висвітлювала всі куточки душі, гріла кожен сантиметр серця, а думки направляла в добре перспективне русло. Нехай у вірі буде постійна сила, в надіях невтомна радість, а в любові безмірне щастя.

Открытки на Троицу 2022 Pinterest

Трійця – святість!

Трійця – мудрість!

Трійця – сила, надія і суть!

Нехай не прийде до вас душевна скупість,

Нехай буде вірною життєва путь!

Нехай зійде і на вас осяяння –

Добре слово – початок усього,

Віра в порятунок, а з ним — воскресіння

Вічної любові благодатної Його!

*** ***

Нехай в твій дім поспішає радість, душу наповнює приємне хвилювання, а серце — теплота любові! І нехай у свято Святої Трійці в життя додасться добра, щирості і успіхів!

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Трійця славна вже пришла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров’я побажай

І мене не забувай!

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