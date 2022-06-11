Запреты дня 12 июня 2022: что нельзя делать на Троицу
Читайте также: Троица 2022: поздравления с праздником на украинском языкеВ воскресенье, 12 июня 2022 года, наступит один из крупнейших праздников православного христианства — Троица (или Пятидесятница).
Что нельзя делать на Троицу 12 июня 2022 года?
- заключать брак
- купаться в открытых водоемах
- ходить в лес
- работать (любой вид работы)
- ходить на кладбище
- проводить любые процедуры с волосами (красить, стричь и пр.)
- гадать и ворожить.
Приметы и традиции на Троицу 12 июня 2022 года
На Троицу принято освящать в церкви веточки деревьев и травы и украшать ними жилье в качестве оберега. Поэтому Пятидесятница получила еще одно название — Зеленые праздники.
Читайте также: Травы на Троицу: их значение и силаДождливая погода на Троицу — хорошая примета, обещающая мягкое, теплое лето. В народе верили, что тот, кто попадет в этот день под дождь, в скором времени может ожидать исполнения всех желаний.
Увидеть радугу на Пятидесятницу, к слову, также было хорошим знамением — считалось, что она принесет богатство и удачу на целый год.
Другие праздники 12 июня 2022 года
- День гуляния с воздушным шариком
- День рождения противогаза
- День работников текстильной и лёгкой промышленности
- Всемирный день борьбы с детским трудом
- Международный день натуриста (День нудиста)
- День магических кругов
- Католический день Святой Троицы
- Международный день фалафеля
- День расового единства
- День «призрака в технике»
- Международный день кашасы
- День памяти священномученика Василия Смоленского
- День осведомлённости о «синдроме переполненного гнезда»
- День памяти преподобного Исаакия Далматского
- Международный день шиитов
Именины 7 июня 2022 года
По православному церковному календарю День ангела отмечает Исаакий (Исаак), Василий.
По католическому – Иоанн, Антонина, Ян, Онуфрий.
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