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В воскресенье, 12 июня 2022 года, наступит один из крупнейших праздников православного христианства — Троица (или Пятидесятница)

Что нельзя делать на Троицу 12 июня 2022 года?

  • заключать брак
  • купаться в открытых водоемах
  • ходить в лес
  • работать (любой вид работы)
  • ходить на кладбище
  • проводить любые процедуры с волосами (красить, стричь и пр.)
  • гадать и ворожить.

Приметы и традиции на Троицу 12 июня 2022 года

На Троицу принято освящать в церкви веточки деревьев и травы и украшать ними жилье в качестве оберега. Поэтому Пятидесятница получила еще одно название — Зеленые праздники.

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Дождливая погода на Троицу — хорошая примета, обещающая мягкое, теплое лето. В народе верили, что тот, кто попадет в этот день под дождь, в скором времени может ожидать исполнения всех желаний.

Увидеть радугу на Пятидесятницу, к слову, также было хорошим знамением — считалось, что она принесет богатство и удачу на целый год.

Другие праздники 12 июня 2022 года

  • День гуляния с воздушным шариком
  • День рождения противогаза
  • День работников текстильной и лёгкой промышленности
  • Всемирный день борьбы с детским трудом
  • Международный день натуриста (День нудиста)
  • День магических кругов
  • Католический день Святой Троицы
  • Международный день фалафеля
  • День расового единства
  • День «призрака в технике»
  • Международный день кашасы
  • День памяти священномученика Василия Смоленского
  • День осведомлённости о «синдроме переполненного гнезда»
  • День памяти преподобного Исаакия Далматского
  • Международный день шиитов

Именины 7 июня 2022 года

По православному церковному календарю День ангела отмечает Исаакий (Исаак), Василий.

По католическому – Иоанн, Антонина, Ян, Онуфрий.

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