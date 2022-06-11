Приметы и запреты на Пятидесятницу

Запреты дня 12 июня 2022: что нельзя делать на Троицу depositphotos.com

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В воскресенье,, наступит один из крупнейших праздников православного христианства —

Что нельзя делать на Троицу 12 июня 2022 года?

заключать брак

купаться в открытых водоемах

ходить в лес

работать (любой вид работы)

ходить на кладбище

проводить любые процедуры с волосами (красить, стричь и пр.)

гадать и ворожить.

Приметы и традиции на Троицу 12 июня 2022 года

На Троицу принято освящать в церкви веточки деревьев и травы и украшать ними жилье в качестве оберега. Поэтому Пятидесятница получила еще одно название — Зеленые праздники.

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Дождливая погода на Троицу — хорошая примета, обещающая мягкое, теплое лето. В народе верили, что тот, кто попадет в этот день под дождь, в скором времени может ожидать исполнения всех желаний.

Увидеть радугу на Пятидесятницу, к слову, также было хорошим знамением — считалось, что она принесет богатство и удачу на целый год.

Другие праздники 12 июня 2022 года

День гуляния с воздушным шариком

День рождения противогаза

День работников текстильной и лёгкой промышленности

Всемирный день борьбы с детским трудом

Международный день натуриста (День нудиста)

День магических кругов

Католический день Святой Троицы

Международный день фалафеля

День расового единства

День «призрака в технике»

Международный день кашасы

День памяти священномученика Василия Смоленского

День осведомлённости о «синдроме переполненного гнезда»

День памяти преподобного Исаакия Далматского

Международный день шиитов

Именины 7 июня 2022 года

По православному церковному календарю День ангела отмечает Исаакий (Исаак), Василий.

По католическому – Иоанн, Антонина, Ян, Онуфрий.

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