Из каких трав собрать Троицкий букет, чтобы освятить его в церкви?

В 2022 году православные отмечают Троицу в воскресенье, 12 июня. Это один из главных православных церковных праздников, неотъемлемыми атрибутами которого являются сбор и освящение различных трав и цветов, а также украшение ими своих жилищ. Собирают, как правило, лекарственные растения, которые на Троицу обретают особые целительные свойства, и сохраняют их на целый год.

Васильки

Растение, широко используемое в народной медицине. Цветы и листья василька улучшают пищеварение, снимают головную боль и имеют антисептические свойства. Также в народе васильки считались оберегом от нечистой силы, а незамужним девушкам сулили скорую встречу с возлюбленным.

Травы на Троицу: их значение и сила pinterest.com

Полынь

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Букеты из цветов и зелени полыни вешают на Троицу над входной дверью, как оберег от злых духов и дурного глаза. В медицине широко применяют корень растения в составе седативных препаратов, а листья — как болеутоляющее (в особенности во время менструаций).

Травы на Троицу: их значение и сила pinterest.com

Аир (ангельская трава)

Листьями стеблями болотного аира на Троицу устилают полы в доме. Считается, что они способны привлечь в дом удачу, очистить его от злых духов, а жильцам дарят крепкое здоровье. Из аира делают антисептические и обеззараживающие настойки для лечения зубных болей, а отваром из растений моют волосы, чтобы те были густыми и не выпадали.

Травы на Троицу: их значение и сила pinterest.com

Любисток

Этот, неприметный на первый взгляд, цветочек в народе считался одним из главных “друзей“ женщин — он помогал хранительницам очага оберегать дом от злых духов, а девушкам приносил счастье в любви. Любисток используется в изготовлении косметики для волос, а также в медицине, как отхаркивающее и обезболивающее средство.

Травы на Троицу: их значение и сила depositphotos

Пижма

Пижму часто вплетали в венки девушки, а мужчины непременно носили веточку растения с собой. Это растение — оберег от черной магии, приворотов и сглазов. Пижма широко используется в медицине, как антисептическое средство, отвары и препараты из цветов нормализуют кровяное давление, а также облегчают боли при желудочно-кишечных заболеваниях и ревматизме.

Травы на Троицу: их значение и сила pinterest.com

Чабрец (тимьян)

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Трава знакомая каждой современной хозяйке. Однако далеко не каждая знает, что кроме кулинарного применения, чабрец имеет также ряд полезный свойств: из него варят успокаивающий чай, он помогает бороться с бессонницей и является отличным отхаркивающим и обезболивающим средством. Раньше веточки чабреца вшивали подушки, чтобы защититься от ночных кошмаров. Пучок тимьяна также подвешивался в доме (в недоступном для посторонних месте), чтобы тот помогал женщинам хранить мир и покой в своей семье. Мужчины верили, что, искупавшись в отваре чабреца, обретут небывалую смелость и силу.

Травы на Троицу: их значение и сила pinterest.com

Перечная мята и мелисса

Сочетание мелиссы и мяты — первое успокоительное в народной медицине. Эти травы заваривают в качестве чая (свежие и сушеные), зашивают в подушки, делают саше для постельного белья, чтобы обеспечить крепкий беззаботный сон. Также считается, что запах свежей, толченой мяты способен отвадить от дома недоброжелателей и лжедрузей.

Травы на Троицу: их значение и сила pinterest.com