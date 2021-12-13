От каких дел стоит отказаться во вторник

Запреты дня 14 декабря 2021: что нельзя делать на Наумов день freepik.com

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Во вторник, 14 декабря, православная церковь чтит память святого пророка Наума. В народе праздник получил название Наумов день и Наум Грамотник.

Что нельзя делать на 14 декабря 2021

Есть во время учебы, иначе все изученное съешь

Оставлять книгу открытой — забудешь все, что выучил

Выходить из дома в темное время суток (можно встретить нечистую силу)

Смотреть в глаза тому, кому подаешь милостыню (вскоре можно оказаться на месте нищего)

Традиции на 14 декабря 2021

Святого Наума называли покровителем обучения. Поэтому считалось, что новые знания лучше всего запоминались именно 14 декабря.

Кроме того, в эту дату все семейство шло в церковь, где в молитве просило у Наума мудрости. В народе ходила поговорка: «Пришел Наум — пора браться за ум».

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Если на Наума тепло, то зима тоже будет теплой.

Много снега 14 декабря — ждите весной наводнения.

Северный ветер предвещал похолодание.

Другие праздники 14 декабря 2021

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

День обезьян

День выпускания птиц души

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День ангела 14 декабря отмечают Наум, Филарет, Порфирий, Анания.

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