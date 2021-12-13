Запреты дня 14 декабря 2021: что нельзя делать на Наумов день
Читайте также: Кто из знаменитостей в 2021 году умер от коронавирусаВо вторник, 14 декабря, православная церковь чтит память святого пророка Наума. В народе праздник получил название Наумов день и Наум Грамотник.
Что нельзя делать на 14 декабря 2021
- Есть во время учебы, иначе все изученное съешь
- Оставлять книгу открытой — забудешь все, что выучил
- Выходить из дома в темное время суток (можно встретить нечистую силу)
- Смотреть в глаза тому, кому подаешь милостыню (вскоре можно оказаться на месте нищего)
Традиции на 14 декабря 2021
Святого Наума называли покровителем обучения. Поэтому считалось, что новые знания лучше всего запоминались именно 14 декабря.
Кроме того, в эту дату все семейство шло в церковь, где в молитве просило у Наума мудрости. В народе ходила поговорка: «Пришел Наум — пора браться за ум».
Читайте также: «Мисс Вселенная-2021»: кто победил в конкурсе красотыПогодные приметы на 14 декабря 2021
Если на Наума тепло, то зима тоже будет теплой.
Много снега 14 декабря — ждите весной наводнения.
Северный ветер предвещал похолодание.
Другие праздники 14 декабря 2021
- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
- День обезьян
- День выпускания птиц души
Читайте также: 73-летний отец Дэвида Бекхэма сыграл свадьбу с миллионершейИменины 14 декабря 2021
День ангела 14 декабря отмечают Наум, Филарет, Порфирий, Анания.
Вам будет интересно прочитать на Ivona: