От каких дел стоит отказаться в субботу

Читайте также: Полнолуние 10 сентября 2022 принесет серьезные финансовые перемены трем знакам зодиака

В субботу,, православные христиане чтят память праведной Анны Пророчицы. В народе церковный праздник прозвали Анной Скирдницей.

Что нельзя делать на Анну Пророчицу 10 сентября 2022?

Свататься или ходить в гости к родителям невесты, иначе беду накличете

Ходить в лес (в этот день возрастает вероятность заблудиться)

Ссориться

Работать женщинам

Сквернословить, иначе привлечете в свою жизнь неудачи или болезни

Обижаться

Приметы и традиции на Анну Пророчицу 10 сентября 2022

Скирдницей святую Анну называли по той причине, что в день ее памяти было принято заканчивать сбор зерновых и укладывать снопы в скирды.

В честь завершения работы устраивали скирдование — народные гулянья с ярмарками.

Читайте также: После смерти Елизаветы II члены королевской семьи получат новые титулы

Наши предки наблюдали в этот день за природой, чтобы выяснить, какой будет зима и когда придет весна. Так, теплая и сухая погода 10 сентября обещала позднюю зиму. Дождь с грозой на Анну предвещал теплую осень. Если журавли и дикие гуси еще не улетели в теплые края, то это примета того, что зима придет нескоро и будет теплой. Березы желтеют с верхушки — к ранней весне, а если снизу — к поздней.

Другие праздники 10 сентября 2022

День украинского кино

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Всемирный день предотвращения самоубийств

День физической культуры и спорта в Украине

День разноцветных букетов

Международный день макияжа

День «Во всём виноват Большой адронный коллайдер»

День альпака

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих

День памяти преподобного Моисея Мурина

Праздник обретения честных мощей преподобного Иова Почаевского

Праздник Небесного Воинства «Кшатра Варья»

День портвейна

Международный день «Жуткого робота-лошади от Boston Dynamics»

Международный день «Прокатитесь на своём Студебеккере»

Именины 10 сентября

По православному церковному календарю 10 сентября именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея, Николая.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: