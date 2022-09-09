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В субботу, 10 сентября 2022 года, православные христиане чтят память праведной Анны Пророчицы. В народе церковный праздник прозвали Анной Скирдницей.

 Что нельзя делать на Анну Пророчицу 10 сентября 2022?

  • Свататься или ходить в гости к родителям невесты, иначе беду накличете
  • Ходить в лес (в этот день возрастает вероятность заблудиться)
  • Ссориться
  • Работать женщинам
  • Сквернословить, иначе привлечете в свою жизнь неудачи или болезни
  • Обижаться

Приметы и традиции на Анну Пророчицу 10 сентября 2022

Скирдницей святую Анну называли по той причине, что в день ее памяти было принято заканчивать сбор зерновых и укладывать снопы в скирды.

В честь завершения работы устраивали скирдование — народные гулянья с ярмарками.

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Наши предки наблюдали в этот день за природой, чтобы выяснить, какой будет зима и когда придет весна. Так, теплая и сухая погода 10 сентября обещала позднюю зиму. Дождь с грозой на Анну предвещал теплую осень. Если журавли и дикие гуси еще не улетели в теплые края, то это примета того, что зима придет нескоро и будет теплой. Березы желтеют с верхушки — к ранней весне, а если снизу — к поздней.

Другие праздники 10 сентября 2022

  • День украинского кино
  • Всемирный день оказания первой медицинской помощи
  • Всемирный день предотвращения самоубийств
  • День физической культуры и спорта в Украине
  • День разноцветных букетов
  • Международный день макияжа
  • День «Во всём виноват Большой адронный коллайдер»
  • День альпака
  • День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского 
  • Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих
  • День памяти преподобного Моисея Мурина
  • Праздник обретения честных мощей преподобного Иова Почаевского
  • Праздник Небесного Воинства «Кшатра Варья»
  • День портвейна
  • Международный день «Жуткого робота-лошади от Boston Dynamics»
  • Международный день «Прокатитесь на своём Студебеккере»

Именины 10 сентября

По православному церковному календарю 10 сентября именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея, Николая.

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