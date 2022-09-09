Запреты дня 10 сентября 2022: что нельзя делать на Анну Пророчицу
Читайте также: Полнолуние 10 сентября 2022 принесет серьезные финансовые перемены трем знакам зодиакаВ субботу, 10 сентября 2022 года, православные христиане чтят память праведной Анны Пророчицы. В народе церковный праздник прозвали Анной Скирдницей.
Что нельзя делать на Анну Пророчицу 10 сентября 2022?
- Свататься или ходить в гости к родителям невесты, иначе беду накличете
- Ходить в лес (в этот день возрастает вероятность заблудиться)
- Ссориться
- Работать женщинам
- Сквернословить, иначе привлечете в свою жизнь неудачи или болезни
- Обижаться
Приметы и традиции на Анну Пророчицу 10 сентября 2022
Скирдницей святую Анну называли по той причине, что в день ее памяти было принято заканчивать сбор зерновых и укладывать снопы в скирды.
В честь завершения работы устраивали скирдование — народные гулянья с ярмарками.
Читайте также: После смерти Елизаветы II члены королевской семьи получат новые титулыНаши предки наблюдали в этот день за природой, чтобы выяснить, какой будет зима и когда придет весна. Так, теплая и сухая погода 10 сентября обещала позднюю зиму. Дождь с грозой на Анну предвещал теплую осень. Если журавли и дикие гуси еще не улетели в теплые края, то это примета того, что зима придет нескоро и будет теплой. Березы желтеют с верхушки — к ранней весне, а если снизу — к поздней.
Другие праздники 10 сентября 2022
- День украинского кино
- Всемирный день оказания первой медицинской помощи
- Всемирный день предотвращения самоубийств
- День физической культуры и спорта в Украине
- День разноцветных букетов
- Международный день макияжа
- День «Во всём виноват Большой адронный коллайдер»
- День альпака
- День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского
- Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих
- День памяти преподобного Моисея Мурина
- Праздник обретения честных мощей преподобного Иова Почаевского
- Праздник Небесного Воинства «Кшатра Варья»
- День портвейна
- Международный день «Жуткого робота-лошади от Boston Dynamics»
- Международный день «Прокатитесь на своём Студебеккере»
Именины 10 сентября
По православному церковному календарю 10 сентября именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Кассиана, Арсения, Игнатия, Сергея, Николая.
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