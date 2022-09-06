Запреты дня 7 сентября 2022: что нельзя делать на Тита Листопадника
Читайте также: Звезда фильмов «Форсаж» Джордана Брюстер стала женой миллионераВ среду , 7 сентября 2022 года, православная церковь почитает память апостола от 70-ти Тита Критского. В народе этот день называют Тит Листопадник, Тит Гриборост или Замолотки.
Что нельзя делать на Тита Листопадника 7 сентября 2022?
- занимать деньги
- ругаться
- заниматься строительством
- брать детей в лес
- выбрасывать остатки еды со стола
- отказывать в помощи
Приметы и традиции на Тита Листопадника 7 сентября 2022
В этот день наши предки занимались сбором урожая грибов. Однако в лес ходили без детей. Считалось, что на Тита в зарослях прячутся мифические существа и они могут забрать к себе мальчиков и девочек.
В народе бытовало еще одно поверье, связанное с грибами. Люди верили, что любое желание может сбыться, если его прошептать 7 сентября около емкости с "чайным грибом".
Также в этот день делали специальный ритуал, который, по поверью, помогал оставаться весь год здоровым. Утром умывались водой, в которой всю ночь лежал серебряный предмет.
Читайте также: Жена Александра Скичко показала редкие фото и видео со свадьбы в ГрузииСуществовало несколько погодных примет на 7 сентября. Так, большое количество грибов в лесах говорило о том, что зима будет холодной и затяжной. Перелетные птицы садятся на землю 7 сентября — к ясной погоде, на крышах домов — будет ненастье.
Другие праздники 7 сентября 2022
- День военной разведки в Украине
- День киберспорта в Украине
- Праздник барабанщиков
- Международный день чистого воздуха для голубого неба
- День рассказывания историй о летних путешествиях
- День памяти Google
- Всемирный день уничтожения военной игрушки
- День памяти священномученика Владимира Мощанского
- Всемирный день осведомлённости о миодистрофии Дюшенна
- Глобальный день поиска талантов
Именины 7 сентября 2022
По православному церковному календарю именины отмечают Варфоломей, Мина, Тит.
По католическому — Регина, Мельхиор.
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