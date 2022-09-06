Что запрещается в среду

Запреты дня 7 сентября 2022: что нельзя делать на Тита Листопадника freepik.com

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В среду ,, православная церковь почитает память апостола от 70-ти Тита Критского. В народе этот день называют Тит Листопадник, Тит Гриборост или Замолотки.

Что нельзя делать на Тита Листопадника 7 сентября 2022?

занимать деньги

ругаться

заниматься строительством

брать детей в лес

выбрасывать остатки еды со стола

отказывать в помощи

Приметы и традиции на Тита Листопадника 7 сентября 2022

В этот день наши предки занимались сбором урожая грибов. Однако в лес ходили без детей. Считалось, что на Тита в зарослях прячутся мифические существа и они могут забрать к себе мальчиков и девочек.

В народе бытовало еще одно поверье, связанное с грибами. Люди верили, что любое желание может сбыться, если его прошептать 7 сентября около емкости с "чайным грибом".

Также в этот день делали специальный ритуал, который, по поверью, помогал оставаться весь год здоровым. Утром умывались водой, в которой всю ночь лежал серебряный предмет.

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Существовало несколько погодных примет на 7 сентября. Так, большое количество грибов в лесах говорило о том, что зима будет холодной и затяжной. Перелетные птицы садятся на землю 7 сентября — к ясной погоде, на крышах домов — будет ненастье.

Другие праздники 7 сентября 2022

День военной разведки в Украине

День киберспорта в Украине

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Международный день чистого воздуха для голубого неба

День рассказывания историй о летних путешествиях

День памяти Google

Всемирный день уничтожения военной игрушки

День памяти священномученика Владимира Мощанского

Всемирный день осведомлённости о миодистрофии Дюшенна

Глобальный день поиска талантов

Именины 7 сентября 2022

По православному церковному календарю именины отмечают Варфоломей, Мина, Тит.

По католическому — Регина, Мельхиор.

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