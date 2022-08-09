Что запрещается в этот церковный праздник

Запреты дня 10 августа 2022: что нельзя делать на Прохоров день pixabay.com

В среду, 10 августа 2022 года, православные христиане чтут память апостолов от семидесяти Прохора и Пармена. В народе бытовали следующие названия праздника: «День Прохора», «Прохоров день» и «Менялы».

Что нельзя делать на Прохоров день 10 августа 2022?

Давать взаймы, выменивать что-то, продавать и покупать (вещь быстро сломается или испортиться)

Венчаться и жениться (к одному из супругов вскоре придет смерть)

заниматься рукоделием

Ходить в лес за грибами

Работать на поле

Ссориться

Приметы и поверья в Прохоров день 10 августа 2022

В этот день наши предки собирали урожай груш, картофеля, яблок и ягод, а также выкапывали луковицы тюльпанов. Первым стаканом ягод обязательно угощали кого-то, и лишь потом хозяева ели сами и начинали делать заготовки на зиму.

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Считалось, что на Прохора непременно нужно съесть грушу. Люди верили, что фрукт помогает сделать правильный выбор в сложной ситуации, найти ответ на волнующий вопрос или успокоит нервы. Кроме того, веточки из груши вешали над детской кроваткой, чтобы ребенок рос умным.

10 августа строго запрещалось что-то продавать или покупать. Также нельзя было меняться вещами. Из-за этого запрета праздник иногда называли «Менялы». В народе существовали поговорки: «На Прохора и Пармена не затевай никакой мены» и «Кто в этот день меняет, дурака в придачу получает».

Наблюдали в этот день и за природой, чтобы спрогнозировать, какой будет погода.

Утренняя роса предвещала солнечный день.

Туман стелется по воде утром — к хорошей погоде, а если поднимается вверх — быть дождю.

Ветренный и дождливый день 10 августа — к продолжительной непогоде.

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Высоко плывущие облака — будут сухие и солнечные дни.

Другие праздники 10 августа 2022

День попутного ветра

Всемирный день льва

Всемирный день каллиграфии

День долгих проводов

Международный день биодизельного топлива

Международный день влогинга

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По православному церковному календарю День ангела отмечают: Акакий, Арефа, Василий, Доримедонт, Евстафий, Евфимий, Иоанн (Иван), Иулиан, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Пармен, Питирим, Сергий (Сергей), Тимон, Анастасия, Антонина, Дросида, Елена, Ирина, Мавра.

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