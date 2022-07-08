Что запрещается в эту субботу

Запреты дня 9 июля 2022: что нельзя делать на Давида Земляничника pixabay.com

В субботу, 9 июля 2022 года, православной церковью отмечается День памяти преподобного Давида Солунского, который в народе получил прозвище Земляничник. Другие названия праздника: «День Давида» и «Ягодница».

Что нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля 2022?

небрежно обращаться с огнем

кричать на домашних животных

отказывать в помощи нуждающимся

есть клубнику и землянику беременным женщинам или молодым мамам

выбрасывать землянику

Приметы и поверья на Давида Земляничника 9 июля 2022

К этому дню в лесу созревали первые ягоды земляники. Именно по этой причине преподобного Давида прозвали Земляничником. Люди собирали ягоду и земляничные листья, из них делали варенье, заваривали чаи.

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Считалось, что у ягоды были не только целебные свойства, но и магические. Так, наши предки верили, что если 9 июля положить в левый карман листья земляники, то любой согласится дать вам денег в долг.

Кроме того, над земляникой читали заговоры на избавление дома от ссор. Для этого подпорченные ягоды оставляли в комнате, где чаще всего собираются все члены семьи и произносили: «Земляничка, все ссоры и скандалы забери, в наш дом мир и радость подари. Аминь». После этого землянику закапывали как можно дальше от дома, приговаривая «С гнилью уйдет, все плохое ягодка земляничная заберет».

Существовало множество примет о погоде и урожае на 9 июля:

Обильная роса предвещает большое количество огурцов.

Много ягод предвещают о холодной зиме.

Большой дождь на Давида — к влажному сентябрю.

Земляника созрела — срок сева овса прошел.

Свиньи или мыши грызут сухую траву — сенокос будет неудачным.

Сильный запах полевых цветов 9 июля — к дождю.

Жаркая погода 9 июля предвещала такую же погоду еще 40 дней

Засуха на Давида Земляничника — до самой осени грибов не будет.

Другие праздники 9 июля 2022

День веры в единорогов

День моды

Международный день уничтожения оружия

День зова горизонта

Мусульманский праздник жертвоприношения «Курбан Байрам»

Международный день купания нагишом

Именины 9 июля 2022

По православному церковному календарю День ангела отмечают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.

По католическому — Вероника, Зенон.

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