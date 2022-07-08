Запреты дня 9 июля 2022: что нельзя делать на Давида Земляничника
В субботу, 9 июля 2022 года, православной церковью отмечается День памяти преподобного Давида Солунского, который в народе получил прозвище Земляничник. Другие названия праздника: «День Давида» и «Ягодница».
Что нельзя делать на Давида Земляничника 9 июля 2022?
- небрежно обращаться с огнем
- кричать на домашних животных
- отказывать в помощи нуждающимся
- есть клубнику и землянику беременным женщинам или молодым мамам
- выбрасывать землянику
Приметы и поверья на Давида Земляничника 9 июля 2022
К этому дню в лесу созревали первые ягоды земляники. Именно по этой причине преподобного Давида прозвали Земляничником. Люди собирали ягоду и земляничные листья, из них делали варенье, заваривали чаи.
Читайте также: Звездные полиглоты: cколько языков знают знаменитостиСчиталось, что у ягоды были не только целебные свойства, но и магические. Так, наши предки верили, что если 9 июля положить в левый карман листья земляники, то любой согласится дать вам денег в долг.
Кроме того, над земляникой читали заговоры на избавление дома от ссор. Для этого подпорченные ягоды оставляли в комнате, где чаще всего собираются все члены семьи и произносили: «Земляничка, все ссоры и скандалы забери, в наш дом мир и радость подари. Аминь». После этого землянику закапывали как можно дальше от дома, приговаривая «С гнилью уйдет, все плохое ягодка земляничная заберет».
Существовало множество примет о погоде и урожае на 9 июля:
- Обильная роса предвещает большое количество огурцов.
- Много ягод предвещают о холодной зиме.
- Большой дождь на Давида — к влажному сентябрю.
- Земляника созрела — срок сева овса прошел.
- Свиньи или мыши грызут сухую траву — сенокос будет неудачным.
- Сильный запах полевых цветов 9 июля — к дождю.
- Жаркая погода 9 июля предвещала такую же погоду еще 40 дней
- Засуха на Давида Земляничника — до самой осени грибов не будет.
Другие праздники 9 июля 2022
- День веры в единорогов
- День моды
- Международный день уничтожения оружия
- День зова горизонта
- Мусульманский праздник жертвоприношения «Курбан Байрам»
- Международный день купания нагишом
Именины 9 июля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Давид, Дионисий (Денис), Иван, Тихон, Павел.
По католическому — Вероника, Зенон.
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