Запреты дня 27 апреля 2022: что нельзя делать на Мартына Лисогона
В среду, 27 апреля 2022 года, православные христиане чтут память святителя Мартина Исповедника. В народе этот день прозвали Мартыном Лисогоном, Вороным праздником и Птичьими оберегами.
Что нельзя делать на Мартына Лисогона 27 апреля 2022?
- Ругаться
- стричь ногти
- ходить в гости
- одалживать хлеб и соль, если в доме есть маленький ребенок
- Скучать в одиночестве
- Отталкивать близких людей
Приметы и поверья на Мартына Лисогона 27 апреля 2022
Наши предки называли 27 апреля Лисогоном из-за лисиц, которые в этот день бросали старые норы и начинали рыть новые. Охотники могли без особых усилий поймать животное, которое в этот период плохо слышало и видело.
Читайте также: ТОП-15 фильмов и сериалов, где упоминается ЧернобыльНа День Мартына было принято много работать так, как конец апреля был разгаром подготовки к посевным работам.
27 апреля также выказывали уважение «зловещему» ворону. Чтобы задобрить птицу, люди варили кашу, выносили ее в сковороде в поле и переворачивали вверх дном. Считалось, что ворона привлечет блеск и он обязательно попробует угощение. В народе верили, что прикормленный таким образом ворон будет оберегать хозяйство.
На Мартина Лисогона было принято свататься и проводить смотрины. Тогда путь молодых будет легким, как «птичье крыло».
Большое внимание в этот день обращали на погоду. Теплый день на Мартина обещал скорое похолодание и в тоже время урожайный год. Дождь в этот день предвещал удачный сев. Если 27 апреля зацвела ива и прилетели стрижи и ласточки, то пора в садах высаживать саженцы. Если вороны под тучи сбиваются — быть морозу, а если сидят на земле — к оттепели.
Кроме того, люди следили за журавлями. В этот день увидеть одного пролетавшего журавля было к удаче, пара птиц пророчила свадьбу, а целая стая намекала, что скоро будут желанные гости.
Другие праздники 27 апреля 2022
- Светлая среда
- День рождения «памперсов»
- Международный день собак-поводырей
- Всемирный день графического дизайна
- Международный день защиты от шума
- День святой Зиты, покровительницы официантов, лакеев и домработниц
- Всемирный день тапира
- День борьбы с пищевыми отходами
- День «денима»
- День памяти святых мучеников Виленских
- Международный день секретаря, День профессиональных административных работников
- День 50-процентной вероятности встречи с динозавром
Читайте также: Как действует весна на разные знаки зодиакаИменины 27 апреля 2022
По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон, Иван, Мартин.
По католическому — Зита, Фелиция, Роксолана.
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