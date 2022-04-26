Чего категорически нельзя делать в среду

Запреты дня 27 апреля 2022: что нельзя делать на Мартына Лисогона freepik.com

В среду, 27 апреля 2022 года, православные христиане чтут память святителя Мартина Исповедника. В народе этот день прозвали Мартыном Лисогоном, Вороным праздником и Птичьими оберегами.

Что нельзя делать на Мартына Лисогона 27 апреля 2022?

Ругаться

стричь ногти

ходить в гости

одалживать хлеб и соль, если в доме есть маленький ребенок

Скучать в одиночестве

Отталкивать близких людей

Приметы и поверья на Мартына Лисогона 27 апреля 2022

Наши предки называли 27 апреля Лисогоном из-за лисиц, которые в этот день бросали старые норы и начинали рыть новые. Охотники могли без особых усилий поймать животное, которое в этот период плохо слышало и видело.

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На День Мартына было принято много работать так, как конец апреля был разгаром подготовки к посевным работам.

27 апреля также выказывали уважение «зловещему» ворону. Чтобы задобрить птицу, люди варили кашу, выносили ее в сковороде в поле и переворачивали вверх дном. Считалось, что ворона привлечет блеск и он обязательно попробует угощение. В народе верили, что прикормленный таким образом ворон будет оберегать хозяйство.

На Мартина Лисогона было принято свататься и проводить смотрины. Тогда путь молодых будет легким, как «птичье крыло».

Большое внимание в этот день обращали на погоду. Теплый день на Мартина обещал скорое похолодание и в тоже время урожайный год. Дождь в этот день предвещал удачный сев. Если 27 апреля зацвела ива и прилетели стрижи и ласточки, то пора в садах высаживать саженцы. Если вороны под тучи сбиваются — быть морозу, а если сидят на земле — к оттепели.

Кроме того, люди следили за журавлями. В этот день увидеть одного пролетавшего журавля было к удаче, пара птиц пророчила свадьбу, а целая стая намекала, что скоро будут желанные гости.

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День борьбы с пищевыми отходами

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День памяти святых мучеников Виленских

Международный день секретаря, День профессиональных административных работников

День 50-процентной вероятности встречи с динозавром

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Антон, Иван, Мартин.

По католическому — Зита, Фелиция, Роксолана.

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